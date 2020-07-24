Ирак: закрытие границ из-за пандемии привело к возрождению сельского хозяйства

Закрытие границ Ирака из-за превентивных мер против коронавируса помогло оживить сельскохозяйственный сектор страны и расширить работу иракских фермеров, которые увеличили свое производство для снабжения иракского рынка. До этого Ирак в течение 17 лет полагался лишь на импорт.

Производство было настолько велико, что министр сельского хозяйства Мухаммад аль-Хафаджи объявил 13 июля, что «спрос на экспорт томатов, баклажанов и картофеля составляет 500 тонн на урожай. Несколько стран хотят иракскую сельскохозяйственную продукцию, включая мясо».

11 июля иракское министерство торговли объявило о самообеспеченности пшеницей, которую производят иракские фермы. Ранее Ирак был основным импортером зерна на Ближнем Востоке.

В последние несколько лет после того, как границы были открыты для импорта товаров, широкие участки сельскохозяйственных земель Ирака столкнулись с опустыниванием. На большинстве рынков не хватало иракской сельскохозяйственной продукции.

Закрытие границы совпало с контролем военных сил над пограничными пунктами и их стремлением закрыть неофициальные пункты, позволяющие ввозить сельскохозяйственную продукцию из Ирана. Поэтому контроль над границами стал положительным шагом, по мнению иракского министерства сельского хозяйства.

Представитель министерства сельского хозяйства Хамид Наиф говорит: «Министерство поддержало фермеров, заплатив их взносы и предложив им планы по развитию сельского хозяйства Ирака. Ирак может приступить к экспорту за границу на следующем этапе».

Он добавил: «Контроль за пограничными пунктами и ограничение контрабанды даст иракскому сельскому хозяйству больше шансов доказать свою силу и качество на рынках».

У Ирака есть 32 пограничных пункта, причем наиболее оживленной является граница с Ираном и Турцией. Иранские рынки экспортируют сельскохозяйственную продукцию на 3 миллиарда долларов в Ирак каждый год. Между тем в Ираке в наличии имеются 32 миллиона дунамов (7,9 миллиона акров) пахотных земель.

В заявлениях для прессы фермеры заявили, что «закрытие границ в этом сезоне дало прекрасную возможность иракским фермерам продавать свою местную продукцию. Мы не просим многого от государства, но мы просим простых вещей, чтобы поддержать сельскохозяйственный процесс. Местный продукт считается лучше и дешевле импортного из-за отсутствия конкуренции».

Через три месяца после закрытия границ иракское министерство сельского хозяйства объявило о самообеспечении 28 сельскохозяйственными товарами. Впервые за 17 лет Ирак достиг этого показателя.

Ирак может сэкономить миллиарды долларов, если он достигнет самообеспеченности основными сельскохозяйственными культурами, и он даже может поддержать государственный бюджет, который в основном опирался на нефть - опора, которая, по словам премьер-министра Мустафы аль-Казими, «провалилась».

Источники в Министерстве сельского хозяйства добавляют: «Неофициальные каналы, через которые контрабандой вывозятся сельскохозяйственные культуры, представляют собой еще одну проблему, способную нанести ущерб сельскому хозяйству Ирака».

Механизм действия этих неофициальных торговых точек, которые в основном находятся в регионе Иракского Курдистана, состоит в том, чтобы разрешить ввоз сельскохозяйственных культур в Ирак, изменить дату и место производства и «превратить» их из импортированных в местные. Их цены в основном ниже, чем у местного иракского продукта.

Глава Сельскохозяйственной кооперативной ассоциации в Ираке Джаббар Асад говорит: «В иракском Курдистане есть 15 торговых точек, через которые иранские и турецкие культуры выходят на иракские рынки во всех провинциях и разрушают производство иракских фермеров».

В свете этого министерство сельского хозяйства федерального правительства 23 июня запретило ввоз 27 культур из Иракского Курдистана.

Парламентский комитет по сельскому хозяйству поддерживает усилия фермеров по развитию их бизнеса, просит правительство запретить импорт сельскохозяйственных культур и воздерживаться от включения каких-либо разделов о животных и сельскохозяйственных культурах в любое соглашение между правительством и другим государством, чтобы обеспечить работу местной сельскохозяйственной индустрии, самообеспечение и вывоз излишков.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация прокомментировала ситуацию с сельским хозяйством Ирака: «Последовательные войны и гражданские беспорядки, а также годы экономических санкций задушили сельскохозяйственную продукцию в Ираке. Фермерам не хватало хороших семян и удобрений, а животноводам приходилось продавать свой скот или бросать его».

Иракские фермеры жалуются на политику правительства Ирака, которая опиралась на импорт в течение 17 лет, и они призвали его держать границы закрытыми для импорта и поддержать иракских фермеров, которые пострадали в течение многих лет.

У иракского правительства теперь есть возможность поддержать свою национальную продукцию и доказать ее качество по сравнению с импортируемой продукцией, которая захватывала иракские рынки более полутора десятилетий, что обременяет экономику огромными потерями. Иракская экономика по-прежнему считается «потребительской».

Независимо от того, какая государственная поддержка оказывается сельскохозяйственному сектору, он может быть легко разрушен или ненадлежащим образом продан. Даже при самодостаточности неофициальный импорт останется огромным барьером, угрожающим сельскому хозяйству Ирака, которое едва начало дышать снова после многих лет удушья.