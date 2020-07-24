Саудовская Аравия втайне борется с турецким бизнесом

Саудовская Аравия оказывает давление на местные предприятия, чтобы они не вели дела с Турцией, и задерживает грузовики с свежими фруктами и овощами на границе на фоне растущей напряженности в отношениях между двумя странами, сообщает Middle East Eye со ссылкой на турецких чиновников.

«Соответствующие власти связались с саудовцами по этому вопросу», - сказал турецкий чиновник на условиях анонимности. «Министр торговли уже позвонил своему саудовскому коллеге».

Турецкая газета Dunya сообщила, что власти Саудовской Аравии в индивидуальном порядке связались с саудовскими предпринимателями, сказав им не вести торговлю с турецкими компаниями, и пригрозили им штрафами.

«Власти Саудовской Аравии не могут официально обнародовать эту политику из-за санкций Всемирной торговой организации», - говорится в сообщении со ссылкой на турецкого экспортера. В соответствии с правилами ВТО Турция может на Эр-Рияд в суд с целью получения компенсации за зафиксированные потери, если она сможет доказать необоснованную саудовскую тактику против своего бизнеса.

Усилия Эр-Рияда против интересов Турции включают в себя расторжение контрактов с турецкими специалистами, работающими в стране. «Вы даже не можете продавать турецкие товары из Германии, потому что они не хотят ничего с маркой «Сделано в Турции»», - говорится в докладе Dunya.

Фатих Гюрсой, председатель Делового совета Турция-Саудовская Аравия, подтвердил, что власти Саудовской Аравии звонят саудовским предприятиям по этому вопросу.

«Пропаганда против турецких товаров и Турции достигла своего пика», - сказал Гюрсой. «Однако ирония в том, что наш экспорт в Саудовскую Аравию зарегистрировал рекордное увеличение».

Статистика Министерства торговли Турции показывает, что экспорт Турции в Саудовскую Аравию увеличился на 40 процентов в годовом исчислении в июне, достигнув примерно 213 миллионов долларов США после падения в разгар кризиса коронавируса.

Официальные лица Саудовской Аравии проводят открытую кампанию против Турции с прошлого года, когда напряженность в отношениях между двумя странами достигла беспрецедентного уровня из-за региональных разногласий и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашакджи в Стамбуле.

В прошлом году Эр-Рияд заблокировал въезд в страну десятков турецких грузовиков, перевозящих текстильную продукцию и химикаты, в то время как государственные СМИ и ведущие представители бизнеса выступали за бойкот турецкого туризма и импорта.

«С прошлого года власти Саудовской Аравии запрещают турецким фирмам участвовать в открытых тендерах, таких как закупки лекарств», - сказал один из людей, знакомых с этим вопросом.

Однако граждане Саудовской Аравии, по-видимому, не слушают призывы властей к бойкоту и продолжают приобретать недвижимость в Турции в попытке получить гражданство посредством инвестиций, заявил турецкий адвокат, представляющий граждан Саудовской Аравии.