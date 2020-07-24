Талибан будет готов к переговорам после обмена пленных

Афганские талибы* готовы провести мирные переговоры с кабульской администрацией в следующем месяце сразу после праздника Ид аль-Адха, при условии что будет продолжен обмен пленными.

Предложение знаменует собой первый случай, когда сроки переговоров были опубликованы после того, как противоборствующие стороны прошли дату 10 марта, когда и должны были начаться переговоры.

Решение было озвучено в четверг на фоне стремительного насилия, которое угрожает сорвать усилия США, направленные на то, чтобы заставить Кабул и талибов сесть за стол переговоров и добиться прекращения почти 19-летней войны в Афганистане.

Кабульское правительство на этой неделе нанесло авиаудар в западной провинции Герат, где праздновали освобождение командира талибов из тюрьмы, сообщил представитель агентства AFP.

«Во время церемонии был нанесен воздушный удар, и среди погибших были гражданские лица», - сказал Али Ахмад Факир Яр, губернатор района, где произошел налет, в результате которого погибло восемь мирных жителей и 16 ранено.

Залмай Халилзад, специальный посланник США в Афганистане, сказал, что фотографии и свидетельские показания показывают, что многие мирные жители, включая детей, были убиты.

«Мы призываем все стороны сдерживать насилие, защищать гражданское население и проявлять необходимую сдержанность, поскольку начало внутриафганских переговоров так близко», - сказал он в Twitter.

Кабул утверждает, что среди убитых не было гражданских.

Талибан, вероятно, «готов ... начать внутриафганские переговоры сразу же после Ида в случае, если процесс освобождения заключенных будет завершен», заявил в Twitter политический представитель повстанцев Сухейль Шахин.

Он добавил, что талибы готовы освободить оставшихся пленных афганских силовиков, если Кабул освободит всех заключенных талибов «согласно нашему списку, уже доставленному» властям.

Никакого немедленного ответа от правительства Кабула не пока было.

Вопрос обмена пленными, согласованный в соответствии с соглашением между США и талибами, оказался важным камнем преткновения накануне мирных переговоров.

В соответствии с соглашением между США и талибами, афганское правительство должно освободить до 5000 бойцов движения «Талибан», в то время как сами талибы обязались освободить 1000 кабульских силовиков.

Кабул выразил протест против того, что многие из заключенных талибов являются опасными бойцами, которые почти наверняка вернутся на поле боя.

На данный момент Кабул выпустил около 4400 пленных талибов. Талибан заявляет, что освободил 864 правительственных заключенных.

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