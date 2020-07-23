Абдулмумина Гаджиева обвиняют в переводе денег владельцу турфирмы - адвокат журналиста

В деле журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева появилась еще одна интересная деталь. Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Щамиля Магомедова, один из пунктов обвинения журналиста в финансировании терроризма касается денежного перевода в 16 тысяч рублей владельцу турфирмы.

В материалах дела говорится, что Гаджиев перевел 16 тысяч рублей на банковскую карту, реквизиты которой ему якобы предоставил участник ИГИЛ* Солихов. «Со слов Гаджиева, это денежные средства, которые он отправлял владельцу турфирмы для приобретения у него билетов в Москву», — сказал адвокат.

При этом он добавил, что на протяжении всего расследования следователь ни разу не спрашивал у Гаджиева об этом переводе денег, хотя данные о транзакции скорее всего были у следователя еще в момент возбуждения уголовного дела.

Напомним, что Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года, в тот же день силовики провели обыск у него дома. Его обвиняют в финансировании терроризма (часть 4 статьи 205.1) и участии в террористической и экстремистской организациях (часть 2 статьи 205.5, часть 2 статьи 282.2).

При этом сначала следователи заявляли, что Гаджиев является непосредственным финансистом благотворительного фонда «Ансар», который основал Абу Умар Саситлинский. В июле Гаджиеву предъявили обвинения по статье о финансировании терроризма. А теперь следователи полагают, якобы журналист публиковал интервью Саситлинского, провоцирующие людей перечислять деньги фонду «Ансар».

29 октября Верховный суд Дагестана признал законным возбуждение уголовного дела против Гаджиева. Его адвокаты просили суд отменить решение Советского суда Махачкалы, поскольку поводом для возбуждения дела стали рапорты начальника управления уголовного розыска по Дагестану и оперуполномоченного УФСБ. При этом ни в постановлении, ни в рапортах не были приведены свидетельства причастности Гаджиева к террористической организации.

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