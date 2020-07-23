Правитель Шарджи потребовал вернуть Кордовский собор мусульманам

Правитель эмирата Шарджа в составе ОАЭ Султан бин Мухаммад аль-Касими потребовал в четверг, чтобы знаменитый Кордовский собор в Испании был снова превращен в мечеть. Об этом сообщает Arabi21.

Правитель эмирата сказал в интервью Sharjah News: «По крайней мере, мы требуем возвращения мечети Кордовы, которая была дана церкви, поскольку это дар, который не принадлежит тем, кто его не заслуживает».

Это заявление весьма противоречит словам других эмиратских лидеров, критикующих Турцию за ее решение превратить Айя-Софию в мечеть.

Эмиратовский академик Абдуль-Халик Абдуллах раскритиковал великого муфтия Омана за поддержку турецкого решения по Айя-Софии, назвав Эрдогана «злобным Османом».

Напомним, что мечеть, известная как Мескита, в андалусийской Кордове, была самым известным местом поклонения мусульман на Западе во времена Омейядского халифата X и XI веков.

С тех пор, как христиане завоевали город в 1236 году, внутри здания находится собор.

Считающийся одним из лучших памятников мавританской архитектуры, мечеть-собор была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году.