Пакистан может запретить Tik Tok из-за аморальности приложения

Пакистанский регулятор в области телекоммуникаций запретил в стране платформу потокового видео Bigo и выдал последнее предупреждение для китайского гиганта социальных сетей TikTok по поводу поощрения «аморального, непристойного и вульгарного контента».

В понедельник Управление электросвязи Пакистана (PTA) заявило, что ранее оно выпускало предупреждения обеим компаниям и получило ответы, которые «были неудовлетворительными».

«Поэтому... PTA решил немедленно заблокировать Bigo и выпустить окончательное предупреждение TikTok, чтобы внедрить всеобъемлющий механизм для контроля за непристойностью, пошлостью и безнравственностью посредством приложения в социальных сетях», - говорится в заявлении правительства.

В 2016 году парламент Пакистана принял Закон об электронных преступлениях Пакистана (PECA), регулирующий, помимо прочего, контент в Интернете. Закон предоставляет РТА широкие полномочия по блокированию контента, который против «славы Ислама или целостности, безопасности или обороны Пакистана или ... общественного порядка или морали».

PTA заблокировал доступ к более чем 800 000 веб-сайтов и платформ внутри страны.

Список заблокированных сайтов включает порнографические платформы, но также новостные порталы, социальные сети и веб-сайты отдельных политических партий.

В 2012 году PTA заблокировал YouTube за размещение трейлера любительского фильма, который оскорблял Пророка Мухаммада (мир ему). Этот запрет оставался в силе в течение четырех лет.

Bigo, сингапурская компания, предоставляет своим пользователям платформу для потокового видео и создания видеоконтента. По данным компании, ее платформа Likee, популярная в Пакистане, имеет более 100 миллионов пользователей по всему миру.

Действия Пакистана по потенциальному запрету TikTok, платформы социальных сетей, которая позволяет пользователям обмениваться короткими видеороликами, последовали за запретом в соседней Индии, где правительство заявило, что приложение, наряду с 58 другими китайскими программными приложениями, представляет собой угрозу для «национальной безопасности».

В понедельник кампания по переизбранию президента США Дональда Трампа начала показывать рекламу, призывающую сторонников подписать петицию с просьбой запретить TikTok в связи с аналогичными проблемами конфиденциальности данных.

По данным исследовательской фирмы Sensor Tower, разработанной китайским разработчиком ByteDance, TikTok была загружена более двух миллиардов раз по всему миру. Индия была крупнейшим рынком приложения с более чем 611 миллионами загрузок, а затем идут США с 165 миллионами загрузок.