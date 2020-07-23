В армии ФРГ раскрыта группа турецких ультранационалистов

Власти Германии начали расследование в отношении четырех солдат вооруженных сил (бундесвер) из-за их предполагаемых связей с турецкой ультранационалистической группировкой.

По сообщению немецкой телекомпании ARD, Военная служба контрразведки (MAD) объявила о запуске расследования для проверки подозрительных связей солдат с группой Ülkücü («Идеалистов»).

После парламентского запроса, представленного Левой партией (Die Linke), правительство заявило, что один из рассматриваемых солдат был решительно против верности немецкой конституции.

Отмечается, что в отношении солдата было начато дисциплинарное расследование.

Что касается трех других солдат, правительство, как сообщается, заявило: «Есть основания полагать, что у них тоже радикальные цели».

В своем заявлении правительство Германии прокомментировало предполагаемые отношения между группой Ülkücü и Национальным разведывательным управлением Турции (MİT), заявив, что некоторые официальные лица Турции встречались с этой группой.

«Следовательно, вполне возможно, что такие отношения используются MİT для своих интересов», - сказал он.

По данным правительства, кадры, размещенные в сети группой Ülkücü, показывают целевую практику в Германии.

Пресс-секретарь Левой партии Улла Йелпке заявила, что «группа турецких фашистов» является «большой опасностью».

«В Германии сформировалась крайне правая бандитская группа, которая находится под контролем турецкой секретной службы», - сказала Йелпке.

Число сторонников группы Ülkücü в Германии оценивается в 11 000 человек.

От себя отметим, что присутствие турецких ультранационалистов в Германии и их связь с силовыми структурами ФРГ на самом деле уходят корнями еще в 1970-е годы. Однако тогда турецкие правые были скорее связными между двумя странами в борьбе с коммунизмом. Сейчас же левые фактически берут реванш.