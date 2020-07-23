Партия Башара Асада выиграла парламентские выборы в Сирии. Удивлены?

Правящая партия БААС и ее союзники получили большинство на парламентских выборах в Сирийской Арабской Республике. Результаты сообщила во вторник избирательная комиссия.

Национальный прогрессивный фронт, возглавляемый БААС, включает в себя несколько союзных социалистических, коммунистических и нассеристских партий, чья главная цель - представить облик политического плюрализма. Фронт занял 177 мест из 250 мест.

Это были уже третьи подобные выборы за девять лет войны. По словам главы комиссии Самира Замрика, явка составила 33 процента, что гораздо меньше 57 процентов в 2016 году.

Выборы состоялись, когда асадитский режим отвоевал значительную часть территории, потерянной в начале войны в стране, но столкнулся с самыми сложными экономическими проблемами, на которые к тому же наложилась пандемия коронавируса.

Более 7000 избирательных участков были открыты в контролируемых режимом частях Сирии, в том числе впервые в бывших оплотах оппозиции.

Разумеется, что миллионы сирийцев (треть населения), бежавших от конфликта, не имели права голоса, и это лишь одна из причин, из-за которых ООН не признает легитимность выборов.

Асадитские СМИ изображали выборы как акт неповиновения «иностранному вмешательству» в Сирию и вотум доверия правящей партии БААС. Это было также послание миру, что режим не откажется от каких-либо полномочий и не реформирует свою порочную политическую систему.

Предвыборная кампания также показала полное пренебрежение режима к сирийским жизням, когда смертность от COVID-19 в Сирии сейчас находится на пике - говорит Бенте Шеллер, глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки в Фонде Генриха Болла в Берлине, .

«Не может быть более очевидным, что эти выборы используются режимом, чтобы показать миру, что это «нормальная демократия» и они могут проводить выборы. Но я думаю, что в этом году, с короной и экономическим кризисом, было еще больше фарса, чем когда-либо», сказал Шеллер.

Районы, находящиеся вне контроля режима - включая северо-западную и северо-восточную Сирию - были закрыты для выборов.

«Лишь очень малая часть населения Сирии смогла принять участие в выборах», - сказал Шеллер.

«Даже те, кто голосует, делают это не потому, что верят, что что-то изменится, а чтобы подтвердить, что они лояльны режиму. Они делают это, потому что вынуждены».

Для посторонних наблюдателей представляется непонятным парадоксом, что режим с такими наглыми авторитарными тенденциями должен проводить явные многопартийные выборы и публичное голосование.

Но в течение многих лет сирийский режим обрел самозабвенную легитимность благодаря таким парламентским и президентским «выборам», где результаты всегда предсказуемы и не имеют значения.

Цель голосования - мобилизовать сторонников, отсеять противников и заставить сирийцев принять участие в бессмысленном и унизительном акте государственного театра.

«Выборы всегда высоко ценились международным сообществом, и для Асада такой вид легитимности - путем консенсуса - важен. Именно поэтому он абсолютно настаивает на проведении этих выборов», - сказал Шеллер.

«Внутри страны, но даже еще больше снаружи, этот вид легитимности очень важен для режима, потому что у него есть критики, которые ссылаются на военное положение и законодательство о терроризме и говорят: «У вас нет демократии», что является абсолютной правдой».

Сирийский парламент является одним из самых бессильных парламентов в мире, но несмотря на незначительность результатов, избирательный процесс показывает некоторые признаки недавних изменений в структуре власти режима, а также тяжелое состояние сирийской экономики. В частности, важно то, что многие военные спекулянты были в списке кандидатов и заменили «оппозицию», подобранную режимом.

«Из этого мы можем узнать, что у режима сейчас очень мало ресурсов», - сказал Шеллер.

«Они могли давать любые привилегии, которые хотели во время войны, но теперь они отдают места в парламенте, что является крошечной дополнительной привилегией для людей, которые так обогатились во время войны».