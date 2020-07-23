Флаг Курдистана это не пропаганда РПК

Турецкий суд постановил во вторник, что фотографии с флагом Курдистана не могут рассматриваться как пропаганда террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

Rudaw сообщил, что решение уголовного суда в восточной провинции Ван было оставлено в силе региональным Эрзурумским районным судом.

Это решение вытекает из исков, поданных в 2018 году против археолога Ахмета Кыная по обвинению в «пропаганде РПК».

В качестве доказательств по делу были представлены фотографии Кыная с флагом Курдистана на мероприятии в провинции Ван в 2015 году, которые были размещены в социальных сетях, в том числе в Rudaw.

Напомним, что РПК является вооруженной группировкой, которая ведет боевые действия против Турции с 1984 года и признана террористической организацией Анкарой, США и ЕС.

Кынай сказал Rudaw, что флаг Курдистана является не политическим или военным символом, а историческим.

Более того, правительство Турции само неоднократно поднимало этот флаг в государственных учреждениях, сказал Кынай.

Суд Вана также указал, что региональное правительство Иракского Курдистана является законной структурой, которая признана конституцией Ирака, и должно быть отделено от РПК.

Посты Кыная не были попытками вести «пропаганду организации, узаконивать или хвалить любые угрожающие или насильственные методы или поощрять использование этих методов», постановил суд.

От себя отметим, что даже в русскоязычной среде курдский флаг часто по невежеству считается символикой РПК. Флаг действительно используется анти-турецкими курдскими националистами, но лишь потому, что это общий курдский символ, также как красное знамя с белым полумесяцем является общим турецким символом. Если не принимать во внимание тех неадекватов, для которых курдская идентичность в принципе является равнозначной РПК, это официальное решение турецкого суда должно поставить точку в споре.