"Голубое лобби" расколет израильскую власть?

В Израиле "радужное" лобби ради достижения своих целей грозит разрушить с огромным трудом созданную право-центристскими сионистами правящую коалицию.

Последняя оказалась на грани краха после того, как вошедшая в нее либерально-центристская партия "Кахоль Лаван" вопреки позиции своих союзников по этой коалиции поддержала скандальный закон, предложенный оппозиционной левой партией "Мерец".

Если данный закон будет принят, в Израиле будет запрещена любая медицинская терапия, включая психологическую, направленная на исцеление человека от гомосексуальных, трансвеститских или трансгендерных влечений и наклонностей. Иначе говоря, "голубое" влечение получит полный "зеленый" свет и запрет включать на пути у него не только "красный", но и "желтый".

За данный законопроект проголосовали 42 члена Кнессета при 36 против. Иначе говоря, часть властной коалиции вошла в сговор с оппозицией, чтобы поддержать этот проект, оставив в меньшинстве ту часть властной коалиции, которая голосовала против.

Неудивительно, что у последней это вызвало бурное возмущение - и не только из-за содержания данного законопроекта, но и из-за столь явного политического двурушничества союзников по коалиции. С резкими заявлениями выступили лидеры религиозных партий, входящих в коалицию: "Шас" и "Объединенный Иудаизм Торы". Действующий министр правительства Яков Литцман назвал поведение депутатов от "Кахоль Лаван" провокацией против политического партнерства.

Под огонь критики попал и лидер правящей коалиции, премьер-министр Беньямин Нетаньяху, которого союзники обвиняют в том, что он неспособен обеспечить в коалиции политическую дисциплину.

Споткнется ли правящая сионистская коалиция на "голубом" или, как принято сейчас говорить, "радужном" вопросе, покажет время. Но не может не поражать набирающая обороты политика этого сообщества и его лоббистов, нет, не борьбы за свои права, а наступления на права тех, кто с ним не согласен.

Ведь речь в данном случае идет не о принудительной терапии, а о добровольном обращении за помощью к специалистам тех, кто сам считает для себя гомосексуальные наклонности проблемой. Почему бы тогда по такому же принципу не запретить людям добровольно лечиться от алко-, нарко- и других видов зависимости, которые они рассматривают как проблему для себя? Интересно также, по этой логике - если представитель ЛГБТ-сообщества вдруг начнет ощущать себя натуралом и решит обратиться к врачу с целью избавления от этого желания, будет ли врачам запрещено оказывать такие услуги? Или под защитой от сомнений теперь будет только ЛГБТ-ориентация и наклонности?