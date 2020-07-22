В Крыму местного жителя осудили за участие в "крымскотатарском батальоне"

В Крыму районный суд Черноморского района приговорил местного жителя к 8 годам колонии по обвинению в участии в деятельности «крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России в Крыму.

«Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства, в целях, противоречащих интересам России», – цитирует сообщение ФСБ провластный крымский сайт «Крыминформ».

Имя и фамилия осужденного не называется. При этом указано, что задержание мужчины произошло в феврале этого года.

Можно предположить, что речь идет о 55-летнем Наримане Межмединове, которого решением Киевского районного суда арестовали 4 февраля 2020 года. О том, что его задержали, стало известно только 17 февраля.

По версии следствия, вина Межмединова заключается в том, что летом 2016 года он уехал на территорию материковой Украины, где вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона имени Челебиджихана». По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании – ГИ).

Между тем глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов сообщил, что в «крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана» не знают арестованного.

Напомним, что дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.

В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

* - запрещены в РФ