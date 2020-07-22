Чеченский муфтият объявил Госдеп США «террористической организацией»

Духовное управление мусульман Чечни обвинило Госдепартамент США в "поддержке террористических организаций". Случилось это после внесения членов семьи Рамзана Кадырова в санкционный список США. Соответствующее заявление опубликовано на официальной инстаграм-странице муфтията.

"Представители духовенства ЧР подчёркивают, что точно знают, как все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле", - говорится в обращении муфтията.

В муфтияте считают, что "эти санкции введены против Ислама и чеченского народа в целом". По их мнению, Кадыров и его отец "защитили ущемляемые права чеченского народа, восстановили соблюдение конституционных прав человека на территории Чеченской Республики", а также вывели Чечню из военно-политического кризиса.

Придется ли в будущем российским изданиям при упоминании "Госдеп США" приписывать "запрещен в РФ", как это делается с организациями, внесенными в России в список террористических?