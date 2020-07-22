Малайзия: суд отменил решение о телесном наказании беженцев-рохинджа

Апелляционный суд в Малайзии отменил решение суда низшей инстанции, приговорившего 27 рохинджа к побиванию палками. Суд заявив, что статус беженцев предоставляет им международную защиту от преследования.

Коллин Эндрю, адвокат, представляющий интересы беженцев, сообщил в среду, что приговор, вынесенный в июне, был отменен судьей Высокого суда Ариком Сануси, а беженцам было приказано освободить учреждение ООН по делам беженцев.

«Я приветствую это почетное решение, принятое Высоким судом в отношении поощрения и защиты прав человека», - сказал Эндрю после слушания.

В своем решении судья также заявил, что обвиняемые не были обычными правонарушителями и не совершали никаких актов насилия, и поэтому было бы «негуманно» назначать им телесное наказание.

Суд указал, что наказание только увеличит их страдания как беженцев.

В июне суд на острове Лангкави в Малайзии приговорил 40 беженцев-рохинджа к семи месяцам тюремного заключения за то, что они прибыли в страну на лодке без действительного разрешения.

Двадцать семь человек были позже приговорены к порке и тюремному заключению нижестоящим судом.

Среди тех, кого отправили в тюрьму, были шесть подростков. Суд вынес дополнительное постановление о том, что они должны быть переданы УВКБ ООН по завершении срока их приговора.

Ранее правозащитные организации призвали малайзийский суд отменить приговор, назвав наказание жестоким и бесчеловечным.

Организация «Спасите детей» также призвала правительство Малайзии заняться решением проблемы несовершеннолетних беженцев.

«Все дети-беженцы имеют право на безопасность, образование, здоровье и защиту, но в настоящее время им отказывают в этих правах», - сказал Шахин Чугтай, региональный директор организации.

Малайзия долгое время была популярной страной среди рохинджа, которые в течение десятилетий подвергаются дискриминации в Мьянме. Международный Суд в Гааге в настоящее время расследует обвинения против Мьянмы в связи с жестоким обращением с рохинджа, сотни тысяч которых бежали из западного штата Ракхайн в 2017 году.

Между тем Малайзия не подписала Конвенцию ООН о беженцах и недавно стала закрываться для лодок с беженцами, а также задержала сотни рохинджа.

Правозащитники из Human Rights Watch (HRW) заявили, что Малайзия должна обеспечить защиту беженцев в соответствии с международным правом.

«Малайзия незаконно рассматривает как преступников людей, бежавших от злодеяний в Мьянме», - заявил заместитель директора по правам человека HRW Фил Робертсон. «Рохинджа, прибывающий на лодке, должен рассматриваться как беженец, имеющий право на защиту в соответствии с международным правом».

По состоянию на конец июня УВКБ ООН в Малайзии зарегистрировало около 177 940 беженцев и лиц, ищущих убежища. Большинство из них из Мьянмы, в том числе 101 320 рохинджа.

Согласно иммиграционным законам Малайзии, любой нелегальный мигрант может быть оштрафован на 10 000 ринггитов (2345 долларов США), тюремное заключение на срок до пяти лет, а также на шесть ударов палкой.



Адвокаты также обратились с просьбой рассмотреть дело в отношении шести подростков рохинджа, в том числе двух девочек, которые, по словам Эндрю, были неправильно судимы и осуждены как взрослые.



По его словам, в этом месяце суд прекратил дело против 51 несовершеннолетнего рохинджа, обвиняемого в нарушении иммиграционного законодательства.