Израиль уничтожил палестинский центр тестирования на коронавирус

Израильские власти разрушили палестинский центр тестирования на коронавирус в городе Хеврон, на юге оккупированного Западного берега.

Западный берег изо всех сил пытается сдержать вторую волну коронавирусной пандемии, после того как он, похоже успешно отразил первую волну с помощью строгого карантина, введенного в марте.

Хеврон, крупнейший город и центр экономической жизни Палестинской администрации (ПА), пострадал особенно сильно. Во вторник ПА зарегистрировала 65 смертей, связанных с коронавирусом, на палестинских территориях.

Муниципалитет Хеврона создал кризисный центр для лечения коронавируса, но социальная стигма и трудности, вызванные израильской оккупацией, затрудняют его реакцию.

Раед Масвадех, 35-летний инженер, чья семья владеет землей, на которой строится центр тестирования, рассказал журналистам, что три месяца назад муниципалитет обратился к палестинцам с просьбой собрать средства для строительства объекта.

«Моя семья решила пожертвовать нашу землю у северного въезда в Хеврон для строительства клиники тестирования COVID-19», - сказал Масвадех.

Он был построен в память о его деде, который недавно умер из-за коронавируса, и по словам Масвадеха, проект обошелся его семье в 250 000 долларов.

Земля расположена в зоне C, части Западного берега, полностью контролируемой Израилем, который почти никогда не выдает разрешения на строительство для палестинских жителей. Однако израильские поселенцы в этом районе не сталкиваются с такими проблемами.

Масвадех сказал, что они начали строить центр без разрешения, как и многие другие объекты в этом районе.

«Если бы мы обратились за разрешением, мы бы его не получили. Мы думали, что, возможно, во время COVID-19 будут некоторые исключения», - сказал он.

Идея проекта состояла в том, чтобы ослабить давление на перегруженные больницы в Хевроне, которые лечат пациентов с COVID-19.

Масвадех сказал, что строительство продолжалось в течение двух месяцев, в то время как израильские солдаты патрулировали район. По словам Масвадеха, солдаты наблюдали за тем, как бульдозеры и строительная техника заходили на площадку, но ничего не сказали.

Однако 12 июля они получили приказ о прекращении строительства, который был передан им командующим израильской армии.

Фарид аль-Атраш, 44-летний адвокат по правам человека и активист из Хеврона, рассказал, что город страдает от коронавирусного кризиса и срочно нуждается в объекте.

«Таким образом, мы сможем лучше контролировать людей, входящих и выходящих из Хеврона, и контролировать вирус», - сказал он.

По словам Атраша, снос центра может служить для Израиля способом давления на ПА, чтобы та возобновила бюрократическую координацию, которую она прекратила в знак протеста против планов Израиля аннексировать части Западного берега.

«Израиль в целом затрудняет процесс борьбы с этим вирусом для палестинцев. С тех пор, как ПА прекратила координацию с Израилем, израильтяне используют все различные средства для оказания давления на ПА с целью восстановления координации», - сказал он.

«Они сделают все, чтобы сделать нашу жизнь как можно сложнее».