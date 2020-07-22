Омара аль-Башира судят за переворот 1989 года

Бывший диктатор Судана Омар аль-Башир, свергнутый во время народного восстания в прошлом году, во вторник предстал перед судом за военный переворот, который привел его к власти более трех десятилетий назад.

76-летний Башир, который уже находится за решеткой за коррупцию, может быть приговорен к смертной казни, если его осудят за его переворот 1989 года против демократически избранного правительства премьер-министра Садыка аль-Махди.

Суд в Хартуме начался после того, как переходное правительство Судана после революции провело серию реформ в надежде на полное воссоединение с международным сообществом.

Судан также пообещал передать Башира в Международный уголовный суд, чтобы тот ответил за военные преступления, связанные с конфликтом в Дарфуре, в результате которого 300 000 человек погибли и миллионы были перемещены.

Впервые в современной истории арабского мира архитектор переворота предстал перед судом, хотя человек, которого называли истинным организатором переворота — Хасан Тураби из Национального исламского фронта — скончался в 2016 году.

«Этот процесс станет предупреждением для всех, кто пытается разрушить конституционную систему», - сказал Моаз Хадра, один из юристов, который руководил процессом, чтобы довести дело до суда.

«Это защитит суданскую демократию. Таким образом, мы надеемся положить конец эпохе путчей в Судане».

Башир будет на скамье подсудимых с 10 военнослужащими и шестью гражданскими лицами, включая его бывших вице-президентов Али Османа Таху и Бакри Хасана Салеха, а также бывших министров и губернаторов.

Все они обвиняются в подготовке государственного переворота 30 июня 1989 года, когда армия арестовала политических лидеров Судана, приостановила деятельность парламента и других государственных органов, закрыла аэропорт и объявила о путче по радио.

Башир, который впоследствии был повышен до звания генерала, оставался у власти в течение 30 лет, а затем был свергнут 11 апреля прошлого года после нескольких месяцев беспрецедентных уличных демонстраций под руководством молодежи.

Хадра сказал AFP, что Башир и Салех "полностью отказались сотрудничать с комиссией по расследованию, но они будут присутствовать в суде".

Адвокат заявил, что им предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая главу 96 уголовного кодекса 1983 года, которая была отменена Баширом и которая предусматривает смертную казнь за попытку разрушить конституционный строй.

Хадра сказал, что «это первый случай, когда кто-то, кто начинает переворот, предстанет перед судом» в Судане, пережившем три государственных переворота со времени обретения независимости в 1956 году от Великобритании.

Один из 150 адвокатов защиты, Хашим аль-Гали, говорит, что процесс над Баширом и остальными является политическим и проводится «во враждебной среде со стороны судебной системы против обвиняемых».

«Фактически, этот процесс направлен на исламское движение, и его единственная цель - представить его как террористическое движение, но мы подготовили нашу защиту и докажем обратное», - подчеркнул Гали.

Он утверждает, что переворот произошел так давно, что он выходит за рамки срока давности и поэтому не должен рассматриваться судом.

Судебный процесс проходит в то время, когда совместное гражданско-военное переходное правительство Судана проводит ряд реформ и возобновляет мирные переговоры с повстанческими группировками.