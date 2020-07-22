Египетский парламент в 13-й раз продлил режим ЧП

Палата представителей Египта утвердила президентский указ о продлении чрезвычайного положения по всей стране еще на три месяца. Указ вступит в силу 27 июля, сообщает государственное Ближневосточное агентство новостей (MENA).

Это уже 13-й раз, когда парламент Египта возобновил чрезвычайное положение в стране. Впервые ЧП было объявлено в апреле 2017 года после того, как в результате терактов в двух церквях погибли 45 человек и еще десятки получили ранения. Тогда ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападения, произошедшие в Вербное воскресенье.

В последний раз чрезвычайное положение было продлено 28 апреля на основании президентского указа, в котором упоминались «обстоятельства в плане безопасности и здоровья» на фоне усилий по борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Чрезвычайное положение позволяет властям принимать дополнительные меры безопасности, включая передачу подозреваемых в терроризме в суды государственной безопасности, введение комендантского часа и строгий контроль над газетами.

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