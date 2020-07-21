Муртазали Гасангусенов снова вышел на пикет

В Махачкале отец убитых братьев пастухов из Шамильского района Дагестане Муртазали Гасангусенов снова провёл одиночный пикет перед зданием следственного управления СКР по Дагестану. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Поводом для последнего по времени пикета стало нежелание следственных органов возбудить уголовное дело в отношении экс-начальника полиции по Шамильскому району Ибрагима Алиева.

"Сводка, которую он составил, и его же рапорт послужили основанием для того, чтобы расстрелять моих сыновей и преподнести их как террористов. А теперь нам заявляют, что этот рапорт и сводка не имеют никакого значения, чтобы привлечь к ответственности Алиева", - говорит Муртазали Гасангусенов.

Адвокат Гасангусеновых Джамбулат Гасанов пояснил, что это четвертый отказ следственного управления СКР по Дагестану возбудить дело в отношении экс-начальника полиции. На третий отказ по их жалобе повлияло постановление прокуратуры Дагестана, о чем представители Гасангусеновых узнали прямо в зале суда 17 июля.

По словам Гасанова, юрист Правозащитного центра "Комитет против пыток" Абубакар Янгулбаев подал жалобу на четвертый отказ.