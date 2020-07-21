Туркменистан закрывает на карантин рынки и рестораны

В Туркменистане по-прежнему не признают присутствие коронавируса, но все же принимают карантинные меры.

Так с 21 июля до 1 августа закрываются все рынки, крупные торговые центры (исключая продуктовые отделы и отделы товаров повседневного спроса), кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки и швейные ателье, фитнес-клубы и бассейны, краткосрочные платные курсы и игровые центры. Об этом сообщает издание Orient.

Точки общепита также не будут работать в обычном режиме, но смогут осуществлять доставку. Министерствам, ведомствам и компаниям всех форм собственности рекомендовано поэтапно отправлять сотрудников в отпуска. Кроме того, в общественных местах будет поддерживаться двухметровая дистанция между людьми — в дополнение к введенному с 13 июля масочному режиму. Проправительственное издание пишет, что все эти меры предпринимаются «в целях профилактики инфекционных заболеваний». Эпидемия COVID-19 все еще не упоминается.

Напомним, что республику недавно посетила миссия ВОЗ. По итогам визита эксперты не стали опровергать факт отсутствия инфекции, но порекомендовали властям Туркмении вообразить, будто бы коронавирус в стране все-таки есть.