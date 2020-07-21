Египетский парламент одобрил военную интервенцию в Ливию

Египетский парламент в понедельник одобрил развертывание войск за пределами страны после того, как президент Сиси пригрозил военными действиями против поддерживаемых Турцией сил в соседней Ливии.

Парламент единогласно одобрил "развертывание военнослужащих египетских вооруженных сил в боевых миссиях за пределами границ Египта для защиты национальной безопасности Египта ... от преступных вооруженных формирований и иностранных террористических элементов", говорится в заявлении.

Развертывание будет осуществлено на «западном фронте» - вероятная отсылка на Ливию. Этот шаг может привести к прямой конфронтации между Египтом и Турцией, которые поддерживают конкурирующие стороны в хаотической войне за власть в Ливии.

Египет, наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией, поддерживает восточного мятежного генерала Халифу Хафтара, который прекратил наступление на столицу в прошлом месяце после того, как Турция усилила поддержку Триполи.

Каир наносил авиаудары по вооруженным группировкам в Ливии с момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году, ввергшего производителя нефти в хаос.

По сообщениям ООН, Египет также поддерживает Хафтара, бывшего генерала Каддафи, с 2014 года, когда тот собрал войска в восточной части Ливии. Но участие наземных войск может привести к серьезной эскалации.

Палата представителей Египта, заполненная сторонниками президента Абдуль-Фаттаха аль-Сиси, утвердила план после заседания за закрытыми дверями, на котором депутаты обсуждали «угрозы, с которыми сталкивается государство» с запада, где Египет разделяет пористую пустынную границу с воюющей Ливией.

Стефани Уильямс, исполняющая обязанности главы миссии ООН по поддержке в Ливии, в понедельник призвала к "немедленному прекращению огня ... для того, чтобы избавить 125 000 гражданских лиц, которые остаются в опасности, и положить конец вопиющим нарушениям эмбарго ООН на оружие".

Ее комментарии появились после встречи в воскресенье с президентом соседнего Алжира Абдельмаджидом Теббоуном.

Между тем Турция потребовала «немедленного» прекращения поддержки Хафтара в Ливии после трехсторонних переговоров, состоявшихся в Анкаре между ливийскими, турецкими и мальтийскими официальными лицами в понедельник.

«Очень важно, чтобы всяческая помощь и поддержка, оказанная путчисту Хафтару - который препятствует обеспечению мира, спокойствия, безопасности и территориальной целостности Ливии, - немедленно прекратились», - сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Сторонники Хафтара должны «прекратить поддерживать нереалистичный и неправильный проект», заявил министр внутренних дел признанного ООН правительства национального согласия Фатхи Башага.

Аналитики согласны, что египетская интервенция еще больше дестабилизирует богатую нефтью Ливию.

Напомним, что в июне президент Египта предупредил, что любое нападение на Сирт или авиабазу Аль-Джуфра побудит Каир к военному вмешательству, якобы для защиты его западной границы с Ливией.

В ПНС осудили угрозу военного вмешательства Египта в североафриканскую страну, назвав ее «объявлением войны».

Министерство обороны Катара сообщило, что государственный министр Катара по делам обороны встретился в понедельник с министром обороны Турции и министром внутренних дел Ливии, чтобы обсудить последние события в Ливии.

Сирт находится в 800 км от египетской границы с наиболее важными экспортными терминалами Ливии между ними.

Каир рассматривает город как «красную линию» и призывает к переговорам между враждующими группировками Ливии. Анкара и ПНС призвали Хафтара выйти из города и договориться о прекращении огня.