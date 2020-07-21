Палестина: появилась надежда на примирение между ХАМАС и ФАТХ

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания в воскресенье сообщил, что движение ведет прямые переговоры с ФАТХ. Хания сделал свой комментарий, когда говорил с катарскими журналистами и СМИ.

Бывший премьер-министр Палестинской администрации отметил, что планируется организовать конференцию, на которой он и лидер ФАТХ Махмуд Аббас обратятся к народу Палестины. Он также сообщил, что прямые встречи между ХАМАС и ФАТХ являются первыми за последние 10 лет.

«У ХАМАС нет никаких ограничений или условий для восстановления палестинского единства», - пояснил он, отметив, что его движение открыто для любой инициативы любого посредника по объединению палестинцев. «Для Осло нет никаких оправданий», - добавил глава ХАМАС.

Хания сказал, что у ХАМАС есть три приоритета: палестинское единство, механизмы для противодействия «сделке века» и организация палестинских отношений с арабским и исламским миром. Он настаивал на том, что ХАМАС не предлагает себя в качестве альтернативы ООП, но надеется, что ООП будет восстановлена ​​на прочной основе.

Переговоры с ФАТХ не имеют никаких предварительных условий в отношении ХАМАС, подчеркнул Хания. Это также относится к любой другой фракции, если цель состоит в достижении соглашения о сопротивлении израильской оккупации.

Он пришел к выводу, что арабский и исламский мир - это «наша настоящая глубина», потому что Палестина - это арабская и исламская проблема, и дело столетия направлено не только на Палестину, но на весь регион.

Ранее член политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение «открыто» для примирения с ФАТХ.

В интервью телеканалу Аль-Майядин Абу Марзук заявил, что с 2005 года ХАМАС пытается присоединиться к Организации освобождения Палестины (ООП), но «лица, ответственные за ООП, должны соблюдать свои соглашения».

Отмечая недавнюю совместную пресс-конференцию заместителя главы политического бюро ХАМАС Салеха аль-Арури и старшего лидера ООП и члена ФАТХ Джибриля аль-Раджуба, Абу Марзук сказал, что виртуальная совместная пресс-конференция представляет собой «объявление народного движения, призванного противостоять [израильскому] плану аннексии».

Говоря об отношениях с арабскими государствами, Абу Марзук сказал, что некоторые страны враждебно относятся к ХАМАС из-за внешнего давления, но, конечно, не из-за действий движения.