Талибы провели серьезные перестановки в своей команде переговорщиков

Афганское движение Талибан* назначило главой своего военного крыла сына основателя движения, и добавило несколько влиятельных фигур в свою переговорную команду. Перестановка, одна из самых значительных за последние годы, предшествует ожидаемым переговорам с Кабулом, нацеленным на прекращение десятилетий войны в Афганистане.

Аналитики отмечают, что глава недавно объединенного военного крыла, 30-летний мулла Мухаммад Якуб обладает яростной и бескомпромиссной репутацией своего отца муллы Мухаммада Умара.

Представители талибов сообщили Associated Press (AP), что не менее важным является добавление четырех членов руководящего совета повстанческой группы к переговорной группе из 20 человек.

По словам талибов, перестановка, осуществляемая под наблюдением лидера талибов муллы Хибатуллы Ахунзада, должна усилить его контроль над военным и политическим крыльями движения.

Аналитики говорят, что перестановка может стать хорошей новостью для переговоров с афганским политическим руководством и признаком того, насколько серьезно талибы предпринимают этот второй - и, возможно, самый важный - шаг в соглашении, которое Вашингтон подписал с повстанцами в феврале.

«Я бы сказал, что это, кажется, позитивное событие, потому что талибы создают делегацию, которая кажется более высокопоставленной и более широкой, чем у них была до настоящего времени», - сказал Эндрю Уайлдер, вице-президент Азиатской программы в американском Институте мира в Вашингтоне.

«Если вы хотите увидеть стакан наполовину полным, то эта усиленная делегация талибов может быть истолкована как признак того, что группа планирует вступить в серьезные переговоры», - сказал он.

Когда США подписали соглашение с талибами 29 февраля после более чем полутора лет переговоров, было объявлено что это лучший шанс Афганистана на мир за четыре десятилетия войны. Оно также рассматривалось как дорожная карта для вывода американских войск из Афганистана, что положило бы конец самой продолжительной войне Америки.

В понедельник, через четыре с половиной месяца после подписания, главный переговорщик США и посредник Залмай Халилзад написал в Твиттере, что «ключевая веха в реализации соглашения между США и талибами» была достигнута, когда численность американских войск сократилась до 8600 с около 12 000 и пять баз были закрыты в Афганистане.

Несмотря на то, что Халилзад осудил участившиеся нападения талибов на афганских силовиков, он сказал, что талибы были верны своему слову не нападать на войска США и НАТО.

«Ни один американец не потерял свою жизнь в Афганистане из-за насилия со стороны талибов. Региональные отношения улучшились», - написал он.

Со времени назначения Мухаммада Якуба в мае талибы активизировали свою военную деятельность против афганских правительственных войск. Считается, что именно эти победы на поле боя могут быть причиной его возросшего влияния, и в конечном счете включения в состав команды переговорщиков.

В состав новой переговорной команды входят Абдуль Хаким, главный судья талибов и доверенное лицо Ахунзады, а также Маулви Сакиб, который был главным судьей во время правления талибов.

Удивительно, но перетасовка также отодвинула на второй план старшего лидера талибов Амира Хана Муттаки, исключив его из переговорной команды. Учитывая, что он считался наиболее близким к Пакистану лидером, его удаление может ограничить влияние Пакистана и укрепить позиции Кабуле, который глубоко подозрительно относится к Исламабаду.

По сообщениям, внезапное назначение сына муллы Мухаммада Умара военным начальником талибов вызвало недовольство среди членов руководящего совета, с которыми не консультировались. Якуб, однако, встретился с советом и убедил несогласных.

«Назначение Якуба, по-видимому, является, по крайней мере частично, попыткой муллы Ахундзада усилить надзор за операциями на поле боя в ключевой момент ... поскольку повстанцы наращивают насилие, чтобы усилить свою позицию на переговорах в рамках подготовки к возможным мирным переговорам с афганским правительством», - сказал Майкл Кугельман, заместитель директора Азиатской программы в Вашингтонском Центре Уилсона.

В последние недели появились надежды на начало переговоров в июле, но талибы и правительство Кабула увязли в окончательном освобождении заключенных, что является необходимым условием для начала переговоров. Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид заявил в пятницу AP, что талибы отвергают усилия правительства по замене заключенных из первоначально согласованного списка для обмена.

Между тем сразу несколько стран готовы стать место проведения переговоров, причем Германия является последней, кто внес предложение, а Турция, Иран, Индонезия, Япония и Норвегия, как сообщается, тоже среди стран-добровольцев. Однако талибы и представители кабульской администрации говорят, что первый раунд, скорее всего, состоится в Дохе.

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