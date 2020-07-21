Иран сообщил о казни человека, сдавшего американцам Касема Сулеймани

В понедельник Иран казнил бывшего переводчика, осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля, в том числе за то, что он помог обнаружить иранского генерала Касема Сулеймани, убитого позже американцами.

Убийство генерал-майора Касема Сулеймани в январе возле аэропорта Багдада привело к тому, что многолетние враги Иран и США оказались на грани конфликта.

На веб-сайте судебной системы Mizan Online говорится, что Махмуд Мусави Маджд «был казнен в понедельник утром по обвинению в шпионаже, поэтому дело о его предательстве в отношении его страны будет закрыто навсегда».

Ранее в этом месяце представитель суда заявил, что Маджд был приговорен к смертной казни за шпионаж в «различных сферах безопасности, особенно в вооруженных силах и силах Аль-Кудс, а также за сообщение о местонахождении и перемещениях генерала-мученика Касема Сулеймани».

Маджд был признан виновным в получении больших сумм денег как от Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), так и от израильского Моссада, сказал пресс-секретарь Голамхоссейн Эсмаили.

Маджд был арестован около двух лет назад и не принимал непосредственного участия в убийстве Сулеймани в Багдаде, говорится в июньском заявлении. Он вместе с семьей переехал в Сирию в 1970-х годах и работал переводчиком английского и арабского языков.

Когда началась война, он решил остаться в стране, а его семья уехала.

«Его знание арабского языка и знакомство с географией Сирии сделали его близким к иранским военным советникам, и он исполнял свои обязанности в группах, дислоцированных от Идлиба до Латакии», - добавляет сайт.

Маджд не был членом КСИР, «но проник во многие чувствительные области под прикрытием личины переводчика».

Было установлено, что ему платили «американские доллары за раскрытие информации о автоколоннах, военной технике и системах связи, командирах и их перемещениях, важных географических зонах, кодах и паролях», пока его доступ не был ограничен.

По словам сайта, Маджд был арестован в октябре 2018 года.

На прошлой неделе Иран также заявил, что казнил другого человека, осужденного за шпионаж в пользу ЦРУ.

Реза Аскари работал в аэрокосмическом подразделении министерства обороны в течение многих лет, но ушел в отставку четыре года назад, после чего он продал «информацию, касающуюся наших ракет» ЦРУ в обмен на большую сумму денег.

Иран в феврале вынес аналогичный приговор Амиру Рахимпуру, другому человеку, осужденному за шпионаж в пользу США и заговор с целью продажи информации о ядерной программе Ирана.

В декабре Тегеран объявил, что арестовал восемь человек, «связанных с ЦРУ», и участвовавших в общенациональных уличных акциях протеста, которые вспыхнули из-за неожиданного повышения цен на бензин.

В июле 2019 года Иран также заявил, что выявил шпионское кольцо ЦРУ, арестовав 17 подозреваемых в период с марта 2018 года по март 2019 года и приговорив некоторых из них к смертной казни.