Хадж начнется 29 июля - власти КСА

Хадж, в котором примут участие лишь 1000 человек, в этом году начнется 29 июля, заявили власти Саудовской Аравии в понедельник.

«Стояние паломников на горе Арафат, пик ритуала хаджа, выпадает в четверг», - цитирует саудовское новостное агентство сообщение властей, указывая на то, что среда станет первым днем хаджа.

Напомним, что в прошлом месяце Саудовская Аравия объявила, что проведет «очень ограниченный» хадж. Это решение чревато политической и экономической опасностью, поскольку королевство борется с ростом случаев коронавируса, который в настоящее время превышают уже 250 000 человек.

Хадж и умра привлекают миллионы мусульман со всего мира и вместе приносят стране около 12 миллиардов долларов в год.

Хотя власти КСА заявляют, что паломничество будет ограничено 1000 человек, которые уже находятся в королевстве - как иностранцами, так и гражданами, - в некоторых сообщениях прессы говорится, что в нем могут принять участие 10000 человек.

Как сообщает министерство хаджа, в хадже смогут принять участие медицинские работники и сотрудники службы безопасности, которые излечились от вируса.

Решение об исключении паломников, прибывающих из-за пределов Саудовской Аравии, является первым в современной истории королевства.

Все паломники будут проверены на коронавирус до прибытия в священный город Мекку, и, по словам представителей здравоохранения, они пройти карантин дома после совершения хаджа.