Северный Кипр - турецкий "Крымнаш"?

Сегодня Турция и прежде всего турки Северного Кипра отмечают знаменательную для них дату - очередную годовщину операции "Аттила", начатой 20 июля 1974 года.

Речь идет о стремительном вводе вооруженных сил Турции на Кипр, которым примерно за три дня удалось разгромить ранее вторгшиеся в него силы греческой хунты и еще примерно за две недели подавить очаги их сопротивления и взять под контроль ту часть территории данного острова, на которой проживала турецкая община. Впоследствии на ней была провозглашена Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК), признанная Турцией, но ни одним государством кроме нее.

Тот факт, что турки до сих пор отмечают эти события и защищают ТРСК от возможных посягательств на него, позволяет их недоброжелателям, особенно когда речь заходит о Крыме, который Турция признает частью Украины, заявлять: но ведь Северный Кипр - это турецкий "Крымнаш"!

Нет, это абсолютно не так.

Прежде всего, Северный Кипр не был включен в состав территории Турции, как Крым был включен в состав России - вопреки международному праву. Этот момент следует особенно отметить, потому что во всех имеющихся прецедентах успешного взятия турецкими вооруженными силами под контроль тех или иных территорий за пределами своей страны, ни одна из них не была включена в состав Турции.

Напротив, в данном случае ввод турецких войск на Кипр как раз и был призван предотвратить в отношении него "Крымнаш", но уже со стороны Греции, а точнее, военно-церковных кругов, которые захватили в ней власть в результате переворота 1967 года. В июле 1974 года проафинские великогреческие круги отстранили законного президента Кипра, кстати, греческого православного архиепископа Макариоса, начав фактический захват острова с целью его присоединения к "Великой Греции".

Однако по многостороннему договору 1960 года Турция выступала одним из гарантов независимости Кипра наряду с Великобританией и Грецией, возглавляемой ее демократическим правительством. Поэтому ввод турецких сил на Кипр преследовал цель не поглотить его в пользу Турции, а не дать поглотить его греческой хунте.

И здесь надо вернуться к нынешнему статусу взятой тогда под турецкий контроль территории Кипра и перспективам урегулирования конфликта, связанного с ней.

Да, восстановленное признанное международным сообществом правительство Кипра требует вернуть под свой контроль территорию и население, которые Турция считает ТРСК, никем в мире больше не признанной.

Но дело в том, что как раз турецкая сторона от перспективы воссоединения Кипра не отказывается. Больше того, она призывает к политическим переговорам, призванным сделать это возможным, и "Голос Ислама" не раз писал об усилиях турецкой стороны, направленных на мирное воссоединение Кипра (https://golosislama.com/news.php?id=28844).

В этой связи надо напомнить, что именно греческая сторона в последнее время не раз срывала такие попытки, в частности, в 2004 году отвергнув на референдуме с трудом согласованный политиками план реинтеграции Кипра. И именно этим торпедированием мирного процесса не в последнюю очередь объясняется нынешняя эскалация конфликта между Турцией и Грецией из-за разработки месторождений в спорных акваториях.

В свою очередь, сегодня, выступая по случаю очередной годовщины освободительной операции, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подтвердил, что турецкая сторона готова к переговорам о воссоединении Кипра, однако, греческая сторона для этого должна признать в качестве базового условия равноправие в будущем едином Кипре двух общин: греческой и турецкой.

Поэтому, никакого сравнения с Крымом и Россией здесь не может быть. Эту территорию путинская Россия вопреки международному праву включила в свой состав и не только отказывается обсуждать ее возвращение на каких бы то ни было условиях, но и сажает в тюрьмы тех своих граждан, кто призывает к этому.