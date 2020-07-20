В российских столицах протестовали трудовые мигранты из Центральной Азии

В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции протеста трудовых мигрантов из Средней Азии, требовавших выплаты зарплат, сообщает издание "Фергана".

Так, в Москве, как передает РБК, протестовали строители в аэропорту Шереметьево. В Санкт-Петербурге – строители делового комплекса «Лахта Центр».

В Шереметьево, по информации Telegram-канала Baza, на стройке собрались около 100 рабочих, ремонтировавших взлетно-посадочную полосу у терминала B. МК сообщает, что речь идет о трудовых мигрантах, но откуда они прибыли, не называет.

Протестующие требовали выплаты сверхурочных. По данным канала, к рабочим вышло руководство строительной фирмы. Несколько человек были задержаны, но в целом, по информации источника, акция проходила «без серьезных стычек».

В аэропорту, комментируя происходящее, заявили, что инцидент является внутренним делом компании-подрядчика «Энергострой». Транспортная прокуратура, со своей стороны, начала проверку (со строителями встретился представитель прокуратуры). Проверить жалобы рабочих пообещал и Следственный комитет.

В Санкт-Петербурге, как передает Neva.Today, строители собрались у административного офиса. По информации 47 News, несколько сотен рабочих, прибывших из Центральной Азии, требовали выплаты зарплат за весенние месяцы.

Подрядчик «Ренессанс Констракшн», со своей стороны, заявил, что причитающиеся деньги строители получили, а сейчас они требуют дополнительных выплат. При этом сообщалось, что схожая акция рабочих той же компании состоялась в начале 2020 года.

В переговорах с участниками акции, как сообщают «Невские новости», принял участие консул Узбекистана. По последним данным, большинство протестующих разошлись, с инициативной группой, как заявил подрядчик, продолжаются переговоры.

«Лахта Центр» – многофункциональный комплекс, в котором должна разместиться штаб-квартира «Газпрома». Строительство ведется с 2012 года. Недавно, по информации РБК, Госстройнадзор Петербурга разрешил ввести в эксплуатацию вторую очередь объекта.

Глава Санкт-Петербургского узбекского землячества «Туран» Валишер Хайдаров, комментируя последние события, заявил, что случаи нарушения прав мигрантов распространены. «Если, будучи мигрантами, они бастуют, значит, доведены до точки кипения. Нам постоянно звонят, жалуются, что не дают зарплату, обманывают, в том числе во время пандемии», – цитирует его «Росбалт».

Напомним, что ранее на заводе в Амурской области произошли беспорядки с участием рабочих из Узбекистана, спровоцированные невыплатой зарплат. Были заведены уголовные дела. В то же время прокурорская проверка показала, что компания-субподрядчик не приняла должных мер по обеспечению приглашенных на работу иностранцев. На днях стало известно, что рабочим выплатили долги по зарплате и улучшили условия проживания.