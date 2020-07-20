В Мали "народный имам" бросает вызов президенту

Непрерывная кампания массовых протестов в Мали представляет собой самый серьезный вызов президентству Ибрагима Бубакара Кейты с момента его прихода к власти в 2013 году.

Недовольство возникло из-за экономических проблем и коррупции в правительстве, а также из-за неспособности властей разрешить ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, которая привела к тому, что различные вооруженные группы стали бороться за власть и сделали огромные участки страны неуправляемыми.

Многослойный конфликт разразился в 2012 году и с тех пор привел к гибели десятков тысяч человек и перемещению сотен тысяч, в то время как все более непопулярное военное вмешательство Франции и 15 000 человек в составе миротворческих сил Организации Объединенных Наций не смогли остановить распространение насилия на соседние Нигер и Буркина-Фасо.

В прошлом месяце, после спорных результатов мартовских выборов в законодательные органы, оппозиционные политики и гражданское общество сформировали Движение 5 июня, призывая к антиправительственным протестам и требуя, чтобы Кейта ушел.

Возглавляет призыв не опытный политик, а имам Махмуд Дико.

Прозванный «народным имамом», Дико в прошлом году мобилизовал десятки тысяч, чтобы потребовать отставки премьер-министра Мали. Теперь он считается фактическим главой оппозиции Мали и был одобрен ЭКОВАС, региональным политическим и экономическим блоком 15 западноафриканских государств.

Дико родился в семье мусульманских ученых в Тимбукту в 1954 году. Он продолжил учебу в Мавритании, а затем в Университете Медины в Саудовской Аравии.

Исламский «бренд» Дико не поддается простой классификации. Выпускник университета, прослывшего цитаделью салафизма, он выступает за традиционный западноафриканский ислам и защищает до-мусульманскую культуру Мали.

В качестве публичного спикера Дико не новичок. Хорошо разбираясь в религиозных текстах, владея арабским и французским языками, он приобрел известность в 1990-х годах, когда в Мали пришла демократия, благодаря своей способности высказываться по вопросам религии, управления, а иногда и международной политики.

В 2009 году он успешно руководил популярной кампанией, которая вынудила правительство ослабить законодательство, способствующее «гендерному равенству», а затем успешно выступил с протестом за удаление школьного учебника, пропагандирующего гомосексуализм.

Его выступления по вопросам общественной морали были широко популярны среди малийской общественности и послужили повышению его авторитета, говорит Ибрагим Яхья Ибрагим, старший аналитик по Сахелю в Международной кризисной группе.

«Это было частью процесса, благодаря которому он смог позиционировать себя как человека, способного направить гнев народа на протест по нескольким вопросам», - сказал он.

Яхья добавил, что активизация Дико как оппозиционного политика стала частью более широкого сдвига в стране с мусульманским большинством, поскольку религиозные лидеры опасаются дальнейшей вестернизации общества.

При поддержке Дико Кейта пришел к власти в 2013 году, пообещав искоренить восстание, вспыхнувшее в северной части Мали в прошлом году.

В качестве главы Высшего исламского совета Мали, влияние Дико распространялось даже на вооруженные группы. Когда боевики захватили северную часть Мали в 2012 году, он был назначен посредником между правительством и Иядом Аг Гали - лидером «Ансар ад-Дин», аффилированного с «Аль-Каидой»*, - но, в конечном итоге потерпел неудачу в попытке достичь решения путем переговоров.

По мере того как насилие распространилось на центр Мали и усилились обвинения в некомпетентности правительства и коррупции, президент - который был переизбран в 2018 году - и имам разошлись.

В прошлом году Дико нанес серьезный удар президентству Кейты, когда ему удалось мобилизовать десятки тысяч протестующих, желающих отставки премьер-министра Сумейлу Бубей Майги.

Затем, в сентябре, он покинул свой пост в Исламском совете и основал движение «Координация движений, ассоциаций и сочувствующих», прежде чем стать в этом году лидером Движения 5 июня.

«В стране плохое управление и сильное возмущение. Коррупция свирепствует. Я говорю это и говорю это снова!», - сказал Дико в интервью Radio France в июне.

Алекс Терстон, доцент кафедры политологии в Университете Цинциннати, говорит, что успех Дико заключается в ясности его требования - Кейта должен идти - и в его готовности оказывать внимание другим.

«Он не сделал все это движение вертящимся вокруг Махмуда Дико», сказал Терстон. Он добавил, что рост Дико стал возможен не только благодаря возрастающей популярности мусульманских лидеров, но и благодаря ослаблению доверия к политическим элитам.

«Многие малийцы очень подозрительно относятся к политическому классу, и многие из оппозиционного движения были у власти раньше. Я не уверен, что кто-либо в оппозиции имеет огромный авторитет и уважение в обществе. У клерикального класса в целом есть намного больше уважения.»

Отвечая на вопрос о своих политических амбициях в прошлом году, Дико сказал еженедельнику Jeune Afrique: «Я не политик, но я лидер и у меня есть мнения. Если это политическое, то я сам политичен».

Некоторые наблюдатели называют его «малийским Хомейни» и считают его троянским конем исламизма, несмотря на чисто светский характер его требований. Другие считают его потенциальным конкурентом Кейты.

Такие слухи неуместны, говорит Бубакар Сангаре, исследователь Сахеля в Бамакском международном институте стратегических исследований.

«Я не думаю, что имам Дико хочет войти в политическую сферу, чтобы бросить вызов политикам. Он хочет действовать как моральный авторитет, который может использовать свое влияние для изменения решений».

Заглядывая вперед, Терстон предполагает, что Дико мог бы сыграть решающую роль в том, чтобы вновь заставить вооруженные группы сесть за стол переговоров. Но проблемы Мали на этом не заканчиваются.

«Дико не может решить проблемы COVID-19 и общенациональных забастовок учителей. Я думаю, что слабость протестного движения заключается в том, что многие проблемы носят структурный характер, и избавление от топ-парня [Кейты] на самом деле не решит эти проблемы.

«Любой, кто придет ему на смену, столкнется с серьезными проблемами и давлением».

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