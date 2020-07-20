Режим Башара Асада провел «парламентские выборы»

В Сирии на территории подконтрольной режиму Башара Асада, охваченной коллапсом экономики и новыми санкциями США, прошли парламентские выборы.

Reuters сообщило, что люди голосовали по всей территории, удерживаемой Асадом (а это большая часть Сирии), на более чем 7000 избирательных участках. Впервые выборы прошли в бывших цитаделях повстанцев, которые асадитская армия вновь захватила за последние два года. Противники Асада осудили голосование как фарс.

Выборы, первоначально назначенные на апрель, дважды откладывались из-за пандемии коронавируса. На избирательном участке в столице страны, Дамаске, многие люди, которые проходили дезинфекцию по прибытии на участок, заявили, что они обеспокоены ростом стоимости жизни.

«Мы должны найти решение для условий жизни», - сказал Самер Махмуд, владелец магазина одежды.

«Даст Бог, надеюсь, мы преодолеем эти санкции», - сказала Муна Суккар после голосования.

Более 1600 кандидатов, многие видные бизнесмены, боролись за 250 депутатских мест на третьих подобных выборах с тех пор, как в 2011 году разразился конфликт. Никаких неожиданностей в голосовании, которое ознаменовало второе десятилетие правления Асада, не ожидается, и реальной оппозиции правящей партии БААС и ее союзникам нет.

Сирийская национальная коалиция, оппозиционный блок, базирующийся в Турции и пользующийся поддержкой Запада, назвала это «театральными выборами режима Асада», ведь миллионы людей были изгнаны или находятся в изгнании.

В городе Дума, в восточном пригороде Дамаска, где в 2018 году ожесточенное наступление асадитской армии уничтожило повстанцев, плакаты с кандидатами были вывешены перед грудами щебня, обрушившимися крышами домов и зданиями, испещренными пулями.

Десятки людей собрались на избирательном участке, где на стене висел портрет улыбающегося Асада.

«Я пришел голосовать ... потому что мы хотим жить в безопасности и чтобы цены снизились. Явка большая», - говорит Зияд, житель города, который бежал и вернулся около двух лет назад. В 2016 году, когда город был потрясен боевыми действиями, он проголосовал в Дамаске.

Напомним, что Дума это один из городов, который подвергся атаке отравляющим газом, в результате чего в 2018 году погибли десятки людей. Дамаск и Москва отрицали, что какая-либо химическая атака имела место.

Благодаря помощи России и Ирана Асад удерживает больше территории Сирии, чем когда-либо в войне. Лишь северо-восток находится в руках СДС, а повстанцы теперь ограничены северо-западным углом около турецкой границы.

Но разрушенная экономика все глубже погружает Дамаск в неприятности. Он страдает от финансового краха в Ливане и жестких санкций США, введенных в прошлом месяце. Вашингтон говорит, что цель состоит в том, чтобы привлечь Асада к ответу. Дамаск же пользуется санкциями, чтобы обвинить их в своих трудностях, таких как стремительный рост цен и падение курса валюты.