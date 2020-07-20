Ливийская армия готовится к штурму Сирта

Ливийская армия в субботу отправила несколько военных автомобилей на запад провинции Сирт, в то время как ливийская национальная нефтяная корпорация (ННК) заявила о столкновениях на своих объектах в районе Брега на востоке Сирта в выходные дни.

Согласно военным источникам, большое количество военной техники достигло Абугрейна в рамках операции «Пути к победе», которая была начата с целью освобождения центрального города Сирта и Джуфра от боевиков генерала Халифы Хафтара.

Между тем, в субботу ННК заявила о боях между Ас-Сайка - вооруженной группой, верной Хафтару, - и охранниками возле нефтяных объектов в Сиртском заливе в восточной части Брега.

Ливийская армия заявила, что бои происходили в нескольких сотнях метров от нефтяных танкеров, и боевики игнорировали безопасность нефтяных объектов и сотрудников.

ННК подчеркнула важность удаления сирийских наемников, суданских ополченцев-джанджавид и российской наемников с нефтяных объектов, а также призвала реструктурировать безопасность нефтяных месторождений под эгидой профессиональных, независимых и дисциплинированных сил безопасности.

В письменном заявлении от 17 июля ННК выразила глубокую обеспокоенность по поводу «сообщений о возрастающей вероятности обострения военного конфликта, потенциально распространяющегося на нефтегазовые объекты».

Ливия, которая владеет самыми большими запасами нефти в Африке, может добывать 1,2 миллиона баррелей сырой нефти в день. Тем не менее, добыча упала ниже 100 000 баррелей из-за перебоев, вызванных боями в последние шесть месяцев.

Ключевой город Сирт, который находится примерно в 450 километрах к востоку от столицы, в настоящее время находится под контролем сил Хафтара.

Сирт некоторое время служил оплотом ИГИЛ*, а затем был освобожден силами ПНС в 2016 году. В январе прошлого года он попал в руки Хафтара. Взятие Сирта откроет ворота для продвижения сил ПНС дальше на восток и потенциального контроля над жизненно важными нефтяными установками, терминалами и нефтяными месторождениями.

Российские наемники, сражающиеся за генерала Халифа Хафтара, установили мины-ловушки в центральном городе Сирт, чтобы предотвратить продвижение ливийской армии в этот район, согласно источникам ПНС. Подобную тактику использовали боевики Хафтара в Триполи и Тархуне, которые были недавно захвачены ливийской армией.

Между тем, согласно заявлению министерства обороны Турции, для обезвреживания самодельных взрывных устройств (СВУ) и боеприпасов в Триполи используется робот турецкого производства.

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