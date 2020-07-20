Короля Саудовской Аравии положили в больницу

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдуль-Азиз был помещен в больницу с воспалением желчного пузыря, сообщают государственные СМИ.

В понедельник государственное информационное агентство КСА сообщило, что 84-летний правитель, который правит страной с 2015 года, проходит медицинский осмотр в столице. Никаких других подробностей не было дано.

По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими отложил свой запланированный визит в Эр-Рияд после госпитализации короля Салмана.

«Признавая важность визита и желание добиться успеха, наше мудрое руководство в координации с нашими братьями в Ираке решило отложить визит», - написал принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Twitter.

Король Салман, хранитель самых святых мест Ислама, провел более двух с половиной лет в качестве наследного принца Саудовской Аравии и заместителя премьер-министра с июня 2012 года, прежде чем стать королем. Он также занимал пост губернатора Эр-Рияда более 50 лет.

Фактическим правителем и наследником трона является его сын, наследный принц Мухаммад бин Салман (МБС).

Наследный принц уже ослабил многие социальные ограничения в консервативном королевстве, предоставив больше прав женщинам и пообещав диверсифицировать экономику.

Но он также подвергается критике за участие Саудовской Аравии в продолжительной войне в Йемене и попытки заставить замолчать инакомыслящих и консолидировать власть путем маргинализации конкурентов, включая чистку в королевской семье и среди бизнесменов по обвинениям в коррупции.