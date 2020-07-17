Туркменистан закрыл все мечети

В Туркменистане по решению властей временно закрылись все религиозные объекты, включая мечети. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете по делам религий страны.

По словам представителя совета, «мечети, церкви и святые места для паломничества закрыты как профилактическая мера противодействия распространению инфекционных заболеваний». Он не уточнил до какого срока они будут закрыты. Собеседник агентства добавил, что с минаретов мечетей по-прежнему раздается азан (призыв к молитве), однако в самих мечетях молиться нельзя.

Напомним, что после того как в Туркменистан 6 июля прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения, власти страны ввели целый ряд санитарных ограничений — было приостановлено движение поездов и автобусов между регионами, введен масочный режим, закрыт ряд крупных торговых центров и рынков.

Накануне эксперты ВОЗ на брифинге, посвященном итогам визита миссии, не подтвердили наличия случаев заражения COVID-19 в стране и дали положительные характеристики готовности Туркменистана к борьбе с инфекцией. В частности, они похвалили инфраструктуру и оснащенность туркменских больниц и отметили достаточное количество свободных мест в них.

Тем не менее, глава миссии ВОЗ рекомендовала правительству Туркменистана действовать так, как будто случаи заражения коронавирусной инфекцией на ее территории уже выявлены. Она призвала делать акцент не на предотвращении завоза инфекции, а на ее нераспространении среди населения.