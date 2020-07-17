Австрия: восемь полицейских отсранены от работы за избиение чеченца

Австрийская полиция оказалась в центре скандала, связанного с применением полицейскими силы в отношении чеченца, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

28-летний молодой чеченец был избит в одной из игротек Вены еще в январе прошлого года. Известно об этом стало только сейчас, после того, как крупнейшая местная газета "Кронен Цайтунг" опубликовала видео со сценами полицейского насилия.

На съемках с видеокамеры видно, как двое полицейских избивают мужчину, а еще шестеро безучастно наблюдают за происходящим. Личность пострадавшего не разглашается, однако имена полицейских, участвовавших в избиении, а также их коллег, прикрывавших неправомерные действия правоохранителей, установлены.

По словам журналистов «Кавказ.Реалии», ссылающихся на пресс-службу венского управления полиции, все восемь сотрудников полиции, участвовавших в инциденте, отстранены от работы на период расследования происшествия.

Пока не известно, какие дальнейшие меры будут предприняты в их отношении.

Однако не исключено, что в отношении как минимум двоих сотрудников полиции, принимавших участие в избиении, будут заведены уголовные дела. Дело в том, что они, участники и свидетели насилия в отношении человека, который не оказывал никакого сопротивления, еще и дали против него ложные показания. В результате против избитого было возбуждено уголовное дело за клевету в адрес полицейских.

Расследованием инцидента занимается австрийское ведомство по борьбе с коррупцией.