Синьцзян - новый эпицентр коронавируса в Китае

В пятницу были отменены сотни авиарейсов в Урумчи, столицу Синьцзяно-Уйгурского автономного региона, и обратно, после того как регион сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса за последние пять месяцев.

Меры по борьбе с эпидемией побудили отменить более 600 регулярных рейсов в международном аэропорту Урумчи Дивопу, а это более 80 процентов от общего числа в день, как показали данные, предоставленные фирмой Variflight, занимающейся авиационными данными. Официальная газета Global Times заявила, что 89 процентов всех входящих и исходящих рейсов были отменены.

Работа метро также была приостановлена с позднего вечера в четверг. Кроме того, автобусное сообщение в соседнем с городом районе было закрыто, так как все работники проходили тестирование на COVID-19, сообщают государственные СМИ.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 10 новых подтвержденных случаях заболевания, один из которых был зарегистрирован в Синьцзяне, а девять - с участием международных путешественников из-за рубежа.

В четверг органы здравоохранения Урумчи сообщили, что 24-летняя женщина с такими симптомами COVID-19, как боль в горле, лихорадка и головные боли, показала положительный результат на вирус. Три человека, с которыми она имела тесный контакт, дали положительный результат, но не показали симптомов. Бессимптомный случай, связанный с кем-то, приехавшим из Синьцзяна, также был зарегистрирован в восточной провинции Чжэцзян.

Напомним, что в Синьцзяне (Восточном Туркестане) основным населением являются мусульмане-уйгуры, которые в последние годы он подвергается жесткому государственному контролю. По оценкам ООН, около миллиона уйгуров содержалось в лагерях перевоспитания, которые Китай называет центрами профессиональной подготовки, необходимыми для борьбы с "экстремизмом".

В пятницу власти китайских провинций и авиакомпании начали быстро предпринимать жесткие меры по проверке состояния здоровья людей, прибывающих из Синьцзяна. Авиакомпания Donghai Airlines, базирующаяся в Шэньчжэне на юге Китая, заявила, что с пятницы всем людям, приезжающим из Урумчи, необходимо будет показать отрицательный тест на COVID-19, взятый в течение последних семи дней.

К концу четверга в материковом Китае официально было подтверждено 83 622 случая коронавируса, а 4 634 умерли. Еще 104 пациента без симптомов находятся под наблюдением.

Пекин, пострадавший от новой вспышки в прошлом месяце, не сообщал о новых случаях заболевания в течение уже 11 дней подряд.