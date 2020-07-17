Израильский суд отправил в тюрьму палестинского шейха Раеда Салаха

В Израиле окружной суд Хайфы отклонил апелляцию, поданную шейхом Раедом Салахом на 28-месячный приговор, вынесенный против него по обвинению в «подстрекательстве к насилию» и присоединении к запрещенной группе.

Однако суд заявил, что Салах не должен немедленно начинать отбывать наказание и может явиться в тюрьму 4 августа.

Комментируя решение суда, шейх Салах сказал: «Я войду в тюрьму свободным и выйду свободным и [израильская] оккупация не имеет права даже на пыль в благословенной мечети Аль-Акса».

«Не будет никакого компромисса по нашему требованию об уходе [израильской] оккупации из мечети Аль-Акса. Оккупация, несправедливость и зло исчезнут, и мы победим», - добавил шейх.

В ноябре 2019 года городской суд Хайфы осудил шейха Салаха за «подстрекательство к террору» и «присоединение к запрещенной группе» имея в виду северное отделение Исламского движения, которое он возглавлял.

Израиль запретил движение в ноябре 2015 года.