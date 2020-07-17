Иорданский суд распустил местный филиал "Братьев-мусульман"

Верховный суд Иордании распустил местный филиал Братьев-мусульман*, заявил иорданский чиновник в четверг, сославшись на неспособность группы «исправить свой правовой статус».

«Кассационный суд вчера (в среду) вынес окончательное решение, согласно которому группа Братьев-мусульман распущена и утратила свой правовой статус, поскольку не смогла исправить свой правовой статус в соответствии с законодательством Иордании», - сказал чиновник на условиях анонимности.

Эксперты считают, что это решение суд принял из-за давления на Иорданию со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "Братья-мусульмане" — группа, основанная в Египте в 1928 году, является панисламским движением с благотворительными и политическими целями. С момента своего основания Братство пережило многократные репрессии дома и имеет сеть групп по всему Ближнему Востоку. Оно столкнулось с многолетним давлением, особенно после восстаний в рамках Арабской весне 2011 года, было запрещено в Египте и в ряде других стран.

Амман терпел политическую ветвь группы в течение десятилетий, но с 2014 года власти считают ее незаконной, утверждая, что ее лицензия не была продлена в соответствии с законом 2014 года о политических партиях.

Группа продолжила функционировать, но ее отношения с иорданским государством еще более ухудшились с 2015 года, когда правительство разрешило создать отколовшуюся ветвь - Ассоциацию братьев-мусульман.

В апреле 2016 года службы безопасности закрыли штаб-квартиру БМ в Аммане и несколько региональных отделений, передав право собственности отколовшейся ветви. Сами БМ назвали это решение целиком политическим.

Первоначальное движение БМ передало дело в суд с целью вернуть имущество, но в среду суд вынес решение о его роспуске.

Братство утверждает, что оно уже получило лицензии на деятельность в соответствии с предыдущими законами в 1940-х и 1950-х годах.

Шейх Хамза Мансур, глава правящего совета организации, заявил, что группа обжалует решение.

«Братья-мусульмане ... это модель умеренности и важный элемент укрепления национального единства, поэтому его разрушение не отвечает национальным интересам», - заявил Мансур агентству AFP.

Отколовшаяся группа имела целью разорвать связи с Братством в Египте, где сотни сторонников БМ были убиты и тысячи задержаны после того, как армия свергла первого демократически избранного президента страны Мухаммада Мурси в 2013 году.

* - запрещены в РФ