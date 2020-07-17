Американский суд признал неконституционными высокие тарифы на турецкую сталь

Суд по международной торговле США постановил, что дополнительные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на экспорт турецкой стали, являются неконституционными. По решению суда турецкие экспортеры стали готовятся потребовать компенсацию за ущерб, причиненный им решением Трампа.

В заявлении, опубликованном Ассоциацией экспортеров стали Турции, говорится, что в марте 2018 года Трамп ввел 25-процентную таможенную пошлину на турецкую сталь.

В заявлении цитируется президент ассоциации Аднан Аслан, который утверждает, что на турецких экспортеров повлияли дополнительные налоги, наложенные Трампом на турецкую сталь.

Там же говорится, что после решения суда ассоциация намерена потребовать компенсацию за ущерб, причиненный решением Трампа.

В заявлении поясняется, что турецкие экспортеры стали получили новости о том, что Трамп резко ввел дополнительные налоги на свою продукцию, в то время как некоторые уже находились в портах или на своих судах, направляющихся в США.

Также указывается, что 15 процентов турецкого экспорта стали было отправлено в США в 2017 году. Однако с тех пор количество сократилось до трех процентов из-за решения Трампа.

Напомним, что в начале марта Трамп ввел дополнительные тарифы в 25% на сталь и 10% на алюминий, отложив его на 30 дней для Канады, Европейского союза (ЕС) и Мексики.