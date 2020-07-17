В Иране от коронавируса погибли 140 врачей

Иран заявил в среду, что 140 его работников здравоохранения умерли от нового коронавируса, а тысячи других были инфицированы. На фоне этого сообщения официальные лица призвали иранцев соблюдать лечебные протоколы.

Иран изо всех сил пытается сдержать наихудшую вспышку Covid-19 на Ближнем Востоке с момента объявления первых случаев в середине февраля.

«Пять тысяч наших врачей и медсестер были инфицированы Covid-19, и, к сожалению, мы потеряли 140 из них» - заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари в телевизионном выступлении.

«Мы все в долгу перед ними, и чтобы почтить их память, мы должны соблюдать правила здравоохранения».

Сейчас Иран борется уже со второй волной коронавируса, официальные данные свидетельствуют о росте числа новых инфекций и смертности после двухмесячного минимума в мае.

Президент Хасан Рохани также призвал граждан соблюдать санитарные правила, в частности социальное дистанцирование.

«Мы просим людей избегать всех собраний и приспосабливать образ жизни к текущей ситуации», навязанной вирусом, сказал он во время телевизионного заседания кабинета в среду.

Лари сказала, что в стране зарегистрировано 13 410 смертей, в том числе 199 за последние 24 часа.

Она добавила, что 2388 человек также дали положительный результат на Covid-19, увеличив общее число подтвержденных случаев до 264561.

Растущие потери побудили власти сделать маски обязательными в закрытых общественных местах и ​​позволить наиболее пострадавшим провинциям ввести ограничительные меры.

В столице Тегеране в течение недели были введены ограничительные меры, после того как в апреле их постепенно отменяли по всей стране, чтобы перезапустить побитую санкциями экономику.

По словам Лари, провинция, в которой проживает более 8 миллионов человек, в настоящее время находится в состоянии «тревоги», а ее санитарные власти призвали к продлению ограничений еще на одну неделю.

«За последние 24 часа в одном только Тегеране было госпитализировано 890 человек, что соответствует общему количеству пациентов в других провинциях», - цитирует Лари государственное информационное агентство IRNA.

Действующие ограничения включают в себя запрет на проведение собраний более 10 человек и закрытие спортивных залов, бассейнов, зоопарков, кафе и других предприятий.