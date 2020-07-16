Крымским мусульманам отказывают в праве давать показания на родном языке

В российском Ростове-на-Дону на заседании Южного военного окружного суда по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир»* судья Ризван Зубаиров не разрешил крымскотатарскому активисту Заиру Смедле давать показания на родном (крымскотатарском) языке. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Я присутствовал в качестве свидетеля защиты. Моя попытка говорить на родном крымскотатарском языке была судом отклонена, хотя Конституция Республики Крым говорит, что государственным языком на территории Крыма является крымскотатарский на ряду с русским и украинским, но суд проигнорировал мое право», – рассказывает Заир Смедля.

Судья отметил, что нужно давать показания на русском языке, потому что судопроизводство по делу в военных судах проходит именно на русском. А отказ говорить на русском языке суд обещал воспринять, как отказ от дачи показаний в целом.

Смедля сообщил, что вынужден был перейти на русский язык.

Ранее во время заседания по алуштинскому «делу Хизб ут-Тахрир» адвокат Айдер Азаматов вступил в дискуссию с судьей Романом Сапруновым из-за комментариев его подзащитного на крымскотатарском языке.

* - запрещены в РФ