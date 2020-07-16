ВОЗ обеспокоена случаями пневмонии в Туркменистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, что она "обеспокоена" многочисленными сообщениями о пневмонии в Туркменистане, который до сих пор не объявил о каких-либо случаях заболевания коронавирусом.

На пресс-конференции, созванной по итогам 10-дневной миссии в Туркменистане, старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд рекомендовала правительству принять меры, включая отслеживание контактов, «как если бы COVID-19 уже распространялся».

«Мы знаем и обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмониях», - сказала Смоллвуд.

Она считает, что "недавняя активизация более строгих мер" правительством является частью усилий по предотвращению потенциального распространения вируса в стране.

Власти Туркменистана в понедельник начали задерживать граждан за то, что они не носят маски после того, как министерство здравоохранения предупредило о "высокой концентрации пыли" и "болезнетворных микроорганизмах" в воздухе.

Напомним, что ранее было наоборот - полиция отговаривала граждан от ношения масок, а официальные лица не носили маски даже на массовых правительственных мероприятиях с участием тысяч людей.

Сейчас появились слухи о том, что авторитарное правительство Туркменистана готовится признать проникновение коронавируса в страну, несмотря на то, что органы здравоохранения до сих не сообщали о каких-либо инфекциях.

Ранее на пресс-конференции правительства в среду министр иностранных дел Рашид Мередов предположил, что вирусы могут попасть в страну через пыльные бури.

«Мы не исключаем влияния природных факторов на распространение опасных веществ, включая вирусы. Особенно пылевые и соляные бури со дна Аральского моря», - сказал Мередов.

Высыхание этого озера является причиной регулярных экологических проблем в регионе.

ВОЗ еще весной пыталась посетить Туркменистан, но эту миссию сдерживала транспортная логистика.

В прошлом месяце министерство иностранных дел Туркменистана назвало «фальшивыми новостями» медицинское предупреждение посольства США о потенциальных случаях коронавируса в стране.