Российская авиация нанесла удары по сирийскому Аль-Бабу

По меньшей мере один человек был убит и еще 11 получили ранения в среду в результате двух авиаударов по гражданским поселениям в в районе Аль-Баб на севере Сирии.

По словам сирийской оппозиционной группы, удары были нанесены российским военным самолетом.

Местное информационное агентство Halab Today TV подтвердило потери.



Информационное агентство "Ихлас" сообщило, что атака была направлена на центр города.

Пострадавших, в том числе детей, доставили в больницы.

Несколько машин скорой помощи были отправлены на место происшествия, а группа гражданской обороны «Белые каски» продолжает поисково-спасательные работы на обломках разрушенных зданий.

Напомним, что турецкие войска и Сирийская национальная армия (СНА) освободили Аль-Баба от сил ИГИЛ* в феврале 2017 года в рамках операции турецкой армии «Щит Евфрата».

Операция, начавшаяся в августе 2016 года и завершившаяся в марте 2017 года, была проведена с целью ликвидации враждебного вооруженного присутствия вдоль турецкой границы.

* - запрещены в РФ