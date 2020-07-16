Эфиопия начала заполнять водой скандальную плотину "Возрождения"

Эфиопия начала заполнять спорную плотину «Великое Возрождение» на Голубом Ниле в среду, после того, как переговоры с Суданом и Египтом зашли в тупик, заявил министр водных ресурсов страны в среду.

Гидроэлектростанция превратит Эфиопию в крупнейшего экспортера электроэнергии в Африке, но воды Нила служат жизненно важным ресурсом для стран низовья, таких как Судан и Египет.

«Строительство плотины и наполнение водой идут рука об руку», - заявил во время трансляции министр водных ресурсов Селеши Бекеле.

Это вызывает огромную обеспокоенность в Египте, чье 100-миллионное население в огромной степени зависит от Нила для орошения и бытового потребления воды.

Многочисленные раунды переговоров между Каиром, Аддис-Абебой и Хартумом за прошедшее десятилетие не смогли привести к соглашению о заполнении и эксплуатации Плотины великого возрождения Эфиопии (Хидасэ).

Во вторник последние переговоры о предотвращении кризиса не принесли плодов, и Эфиопия приступила к заполнению плотины уже на следующий день.

В прошлом месяце Египет заявил в ООН, что плотина представляет собой «экзистенциальную угрозу» для страны, ставя под угрозу ее водоснабжение вниз по течению.

Хартум надеется, что плотина поможет регулировать наводнения, но в июне он предупредил, что миллионы жизней подвергнутся «большому риску», если Эфиопия в одностороннем порядке заполнит плотину.

В письме в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций Судан выразил обеспокоенность тем, что вода, сбрасываемая с плотины, может поставить под угрозу безопасность его собственной плотины в Розире, вызвав ее перегрузку и наводнение.