В беспокойном Белуджистане погибли восемь пакистанских солдат

В Пакистане по меньшей мере восемь солдат были убиты и пятеро ранены после того, как группа неизвестных вооруженных людей открыла огонь по военной колонне в юго-западном районе Панджгур.

В ходе инцидента, который случился во вторник, три машины были обстреляны в районе Гичак, примерно в 400 км к югу от столицы провинции Белуджистан Кветта, говорится в кратком заявлении пакистанских военных.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, что пакистанские вооруженные силы ведут борьбу с вооруженным сепаратистским движением белуджей в регионе уже более десяти лет.

Сепаратистские группировки в течение многих лет вели партизанскую кампанию в Белуджистане, крупнейшей, но наименее населенной провинции страны. Целями их нападений становятся силовики, правительственные объекты и проекты, связанные с китайско-пакистанским экономическим коридором стоимостью 60 млрд долларов.

29 июня четыре боевика Армии освобождения Белуджистана штурмовали главную фондовую биржу страны в южном городе Карачи, убив трех частных охранников и полицейского.

Насилие со стороны вооруженных группировок белуджей за последний год возросло.

Сепаратистские группировки требуют независимости этнических белуджских районов Белуджистана, обвиняя пакистанское правительство в том, что оно занято добычей богатых природных ресурсов провинции, но не вкладывает средства в развитие провинции.

Районы Белуджистана регулярно занимают нижние места в рейтинге показателей развития человеческого потенциала Пакистана, а правозащитники говорят, что сторонники сепаратистов регулярно подвергаются насильственным исчезновениям и внесудебным убийствам.