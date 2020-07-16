В Бангладеш арестован владелец больниц, выдававших фальшивые сертификаты об отсутствии COVID-19

В Бангладеш в среду был арестован владелец больницы, обвиняемый в выдаче тысяч поддельных отрицательных результатов теста на коронавирус пациентам в двух своих клиниках. В среду он пытался бежать в Индию, одевшись в женскую бурку (паранджу).

Арест стал итогом девятидневной охоты на Мохаммеда Шахида, которого обвиняют в выдаче поддельных сертификатов пациентам, заявлявшим, что они не больны ковидом, даже не проверяя их.

42-летний Шахид был одним из более десятка человек, задержанных властями за последние несколько дней в связи с корона-мошенничеством.

Эксперты предупреждают, что фальшивые документы усугубили и без того тяжелое положение в стране с населением 168 миллионов человек, ставя под сомнение достоверность сертификатов, выданных клиниками.

«Он был арестован на берегу пограничной реки, когда пытался бежать в Индию. Он был в парандже», - заявил агентству AFP представитель батальона быстрого действия полковник Ашик Билла.

«В его больницах было проведено 10 500 тестов на коронавирус, из которых 4200 были подлинными, а остальные 6300 отчетов были сделаны без проведения анализов».

Шахида также обвиняют в взимании платы за сертификаты и лечение COVID-19, хотя он и согласился с правительством, что его больницы в столице Дакке будут предоставлять бесплатную помощь.

Известная доктор и ее муж также были арестованы полицией и обвинены в выдаче тысяч поддельных сертификатов в их лаборатории в Дакке.

Предполагаемые мошенничества могут нанести серьезный вред трудовым мигрантам, которые хотят уехать за границу, и чьи денежные переводы являются ключевыми источниками для экономики Бангладеш, сказал Шакируль Ислам из группы по защите прав мигрантов OKUP.

Италия на прошлой неделе приостановила полеты в Рим из Бангладеш, чтобы остановить поток выявленных случаев коронавируса. Несколько пассажиров, прибывающих из Дакки, дали положительный результат на COVID-19.

Опасаясь возможных инфекций в бангладешском сообществе иммигрантов, власти в регионе Лацио провели «комплексное тестирование» на коронавирус. По данным национального института статистики ISTAT, в Италии проживает более 100 000 бангладешцев.

«Некоторые из бангладешцев, у которых был положительный результат теста в Италии, якобы имели отрицательные сертификаты на COVID из Бангладеш», - заявил Ислам.

«Правительство должно обеспечить качество тестов COVID-19 в местных лабораториях ради зарубежного рынка труда».

Для понимания того насколько важен для Бангладеш зарубежный рынок труда, достаточно сказать, что по данным центрального банка, в прошлом году около 12 миллиардов долларов было отправлено обратно домой примерно 12 миллионами рабочих-мигрантов.

На сегодняшний день Бангладеш сообщил о более чем 193 000 случаев заражения и 2457 случаях смерти.

Но медицинские эксперты говорят, что реальные цифры, вероятно, намного выше.