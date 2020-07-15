В Самаре состоялось заседание суда над Айратом Дильмухаметовым

Вчера 14 июля в военном суде Самары продолжился судебный процесс по делу башкирского политика Айрата Дильмухаметова.

В ходе судебного заседания были допрошены свидетели защиты — выступили правозащитница Альмира Жукова, адвокат Всеволод Лебединцев, журналисты Артур Асафьев, Наталья Павлова, Рамиль Рахматов и Руслан Валиев, социолог Арсен Нуриджанов и общественник Валериан Гагин.

Интересно, что как сообщает «Эхо Москвы», Альмира Жукова увидела в числе тройки судей знакомые лица и заявила, что Айрату Дильмухаметову «с ними очень не повезло», поскольку она сталкивалась с ними на другом процессе. Она поддержала линию защиты политика, заявив, что он имеет право говорить, что думает, даже если это кому-то не нравится.

Всеволод Лебединцев охарактеризовал Дильмухаметова как «блестящую личность, очень интеллигентного и честного человека». Он добавил, что предвыборная программа политика была написана в рамках действующей Конституции и удивился тому, что следователи нашли в ней экстремизм.

Со своим словом выступили и свидетели обвинения. Адекватность этих свидетелей хорошо иллюстрируется тем фактом, что старший лейтенант полиции из Баймакского района Башкирии Равиль Хамитов оказался не способен даже внятно ответить на вопросы. Его показания пришлось зачитать прокурору. Как раз из этих показаний следовало, что свидетель сам сделал вывод о том, что Айрат Дильмухаметов призывал к национальной розни. На вопрос обвиняемого, что в понимании полицейского означает «национальная рознь», Хамитов не смог дать ответа.

Напомним, что Айрат Дильмухаметов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети "Интернет"», до 7 лет лишения свободы), ч. 1 ст. 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности», до 4 лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 280.1 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети “Интернет”», до 5 лет лишения свободы), ч. 1 ст. 282.3 («Сбор денежных средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения преступления экстремистской направленности», до 8 лет лишения свободы) УК РФ. Находится под стражей с 14 марта 2019 года.