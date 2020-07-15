Прокуратура КБР вынесла обвинительное заключение по делу Мартина Кочесоко

Прокуратура Кабардино-Балкарии 14 июля вынесла обвинительное заключение по делу черкесского активиста, руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Согласно тексту обвинительного заключения, на который ссылает издание, прокуратура КБР постановила, что Кочесоко "совершил умышленное преступления против здоровья населения и общественной нравственности".

"Мы не согласны с предъявленным обвинением. Мы настаиваем на том, что Мартин не виновен в инкриминируемом ему преступлении. В то же время мы понимаем, что если бы это дело было прекращено в ходе следствия, то следовало бы привлечь к ответственности тех, кто его сфабриковал, сфальсифицировал доказательства. Прокурор подписал обвинительное заключение, согласившись с мнением, изложенным предварительным следствием. Поэтому было ожидаемо, что дело все-таки будет направлено в суд", - сообщила адвокат Людмила Кочесокова.

В течение недели прокуратура направит обвинительное заключение в Урванский районный суд для рассмотрения уголовного дела.

Напомним, что черкесский активист Мартин Кочесоко был задержан в Кабардино-Балкарии 8 июня 2019 года, позже помещен под домашний арест, а 23 августа 2019 года освобожден Верховным судом КБР. Силовики ​заявили, что нашли в его машине пакет с наркотиками. По их версии Кочесоко в ноябре 2018 года собрал дикорастущую коноплю в окрестностях селения Урух, спрятал ее там же, а через полгода в июне 2019 года приехал, чтобы вывезти наркотик. По дороге в Нальчик его остановили сотрудники полиции и при досмотре изъяли у него растение.

При этом один из понятых, который присутствовал при изъятии наркотиков, был сам ранее судим за хранение наркотиков.

Ранее защита отмечала, что задержанию Мартина Кочесоко предшествовало его участие в конференции, проведенной Демократическим конгрессом народов России 24-25 мая 2019 года. Она была посвящена вопросам федерализма и проблеме сохранения родных языков. В конце мая 2019 года Кочесоко провел на эту тему круглый стол в Нальчике, а 7 июня он был задержан.