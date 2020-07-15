Фрески Айя-Софии затемнят лазерами и занавесками

Византийские мозаики в заново открытой мечети Айя-София будут закрыты шторами или лазерами, сообщил член правящей турецкой партии.

Христианские иконы будут открыты для всех посетителей в другое время, а вход будет бесплатным, заявил Омер Челик из правящей Партии справедливости и развития в понедельник. Никаких дальнейших деталей он не прояснил.

Напомним, что решение открыть Айя-Софию для верующих мусульман вызвало международную критику и обеспокоенность, в том числе со стороны Греции, США и России, а также ЮНЕСКО, которая в настоящее время пересматривает статус Айя-Софии как объекта Всемирного наследия.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара была удивлена ​​реакцией ЮНЕСКО и сообщит ей о дальнейших шагах, которые предпримет в отношении Айя-Софии.

По его словам, Турция чувствительна к защите своего исторического характера. «Мы должны защищать наследие наших предков. Функция может быть та или другая - это не имеет значения», - сказал Чавушоглу государственному вещателю TRT Haber.

В понедельник лидер ультраправой итальянская партии Лига Маттео Сальвини провел демонстрацию у турецкого консульства в Милане, протестуя против этого решения.

«Я бы прекратил всякую финансовую помощь турецкому режиму и раз и навсегда уничтожил бы любую гипотезу о вступлении Турции в Европейский Союз, потому что мы предоставили более 10 миллиардов евро режиму, который превращает церкви в мечети, и я думаю, они перешли черту» - сказал он.

Протест Сальвини произошел на следующий день после того, как папа римский Франциск сказал, что он «очень опечален» решением Турции.

В ответ на замечания папы, Челик сказал на пресс-конференции в Анкаре, что папство в прошлом совершило самое большое неуважение к собору Святой Софии в истории.

Он напомним, что православные христиане и собор Святой Софии годами страдали от «латинского вторжения» во главе с папством в 13 веке, когда крестоносцы разграбили собор.

В понедельник официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что вопрос статуса Айя-Софии является внутренним делом, и ни одна страна не может вмешиваться в суверенные дела Турции.

«Айя-София и впредь будет охватывать всех своим новым статусом, сохраняя общее культурное наследие человечества», - передает его слова агентство Anadolu.