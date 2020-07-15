Власти Саудовской Аравии назначили штрафы за "нелегальное вторжение" в святые места во время хаджа

Саудовская Аравия, которая в настоящее время занята организацией хаджа во время пандемии коронавируса, объявила, что любой человек, который войдет в святые места без разрешения, будет оштрафован.

Министерство внутренних дел заявило, что штрафы в размере 10 000 риалов (2666 долл. США) будут наложены на тех, кто совершил «вторжение» в места совершения хаджа в Мине, Муздалифе и Арафате, сообщило в понедельник издание Arab News. На «рецидивистов» (то есть, тех, кто повторно нарушит правила) будет наложен штраф в два раза больше.

Напомним, что правительство Саудовской Аравии объявило на прошлой неделе, что только 1000 человек будут допущены на хадж в этом году, который, как ожидается, начнется 28 июля.

Власти королевства обрабатывают запросы паломников из 160 стран, сообщило в воскресенье министерство Саудовской Аравии по хаджу и умре. Паломники в этом году будут состоять из 70% не-саудовских граждан и 30% саудовских граждан. Паломники, приезжающие из-за границы, не будут допущены к участию в хадже.

Все допущенные паломники должны будут носить маски и придерживаться социального дистанцирования во время коллективных молитв. Запрещается касаться Каабы или целовать ее.

В понедельник в КСА были зарегистрированы 20 новых случаев смертей от COVID-19. Для страны это был самый низкий уровень смертности за две недели. Органы здравоохранения сообщили в общей сложности о 235 111 случаях, а число погибших достигло 2243 человека.