В Гааге судят бывшего главу «исламской полиции» Тимбукту

В Международном уголовном суде в Гааге начался процесс над бывшим главой исламской полиции в Тимбукту. Прокуроры утверждают, что мужчина участвовал в «царстве террора» в городе на севере Мали.

Адвокаты Аль-Хасана Аг Абдуллаха Азиза Аг Мохамеда Аг Махмуда утверждали, что он не был в здоровом психическом состоянии, чтобы предстать перед судом в МУС, где он отказался участвовать в своем оправдании.

Обвинения против него включают в себя пытки и сексуальное рабство.

Он также обвиняется в непосредственном нападении на исторические памятники, в том числе древние рукописи и мавзолеи.

Аль-Хасан был передан МУС в 2018 году малийскими властями - через пять лет после того, как французские войска помогли правительству Мали захватить Тимбукту у туарегских исламистов.

Считается, что Аль-Хасана был ключевым членом Ансар ад-Дин, группы боевиков, которые захватили Тимбукту в мае 2012 года, воспользовавшись этническим восстанием туарегов в то время, чтобы захватить города на севере Мали.

Аль-Хасан, одетый в длинный кафтан, белый тюрбан и маску, стоял, выслушивая 13 обвинений, выдвинутых против него в первый день суда.

Когда его спросили, собирается ли он обжаловать эти обвинения, на все 13 пунктов он ответил: «Я не могу ответить на этот вопрос».

Прокурор МУС Фату Бенсуда заявила суду, что контроль Ансар ад-Дин и их господство над городом "были абсолютными".

Она описала Тимбукту под их управлением как место, где «все было запрещено» - включая танцы, макияж и украшения для женщин и длинные брюки для мужчин.

По ее словам, женщин могли наказать плетью за нарушение правил, например, если они не носили перчатки на рынке.

Бенсуда сказала, что Аль-Хасан играл центральную роль в исламской полиции, которая исполняла наказания и рассказала историю о человеке, которому ампутировали руку после того, как его обвинили в мелкой краже.

Аль-Хасан также обвиняется в принуждении девушек и женщин к вступлению в брак с боевиками.

Напомним, что Аль-Хасан - только второй человек, который предстанет перед судом за свои действия во время разрушительной войны в Мали.

Первым был Ахмад аль-Факи аль-Махди, который признал себя виновным в разрушении девяти мавзолеев и мечети. Это было первое дело о культурном осквернении, заслушанное в МУС.

Он был заключен в тюрьму на девять лет, после того как заявил, что ему «очень жаль» за свои действия и попросил прощения.

В 2017 году судьи МУС признали его виновным и присудили возмещение убытков на сумму почти 3 миллиона евро.

Добавим, что вряд ли стоит ожидать появления в стенах МУС военных преступников из армии Мали. После «освобождения» Тимбукту чернокожие солдаты из народности бамбара при молчаливом согласии французов практически уничтожили все древнее арабо-берберское население этого славного города. Но в контексте нынешней моды на Black Lives Matter их ждет скорее Нобелевская премия мира, а не суд в Гааге.