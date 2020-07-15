"Мы не наемники": суданцы протестуют у посольства ОАЭ

Сотни суданцев во вторник устроили протест возле посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Хартуме, в связи со скандальной вербовкой суданцев на войну в Ливии, где они вынуждены сражаться за силы мятежного командира Халифы Хафтара.

Демонстранты потребовали «извинения и компенсации» от властей ОАЭ за то, что они были обмануты эмиратской компанией Black Shield Security Services и были вынуждены служить в ополчении Хафтара вместо обещанной им работы обычных охранников.

«Мы требуем извинений от ОАЭ перед суданским народом, потому что мы не наемники», - сказал участник протеста Абу Альма Али Хамза Таха.

Ахмад Бабакр, другой демонстрант, пригрозил передать этот вопрос Организации Объединенных Наций и правозащитным группам, «если посольство ОАЭ не ответит на наши требования».

Black Shield Security Services ранее опровергала заявления граждан Судана о характере их предполагаемой работы в Ливии.

Между тем Организация Объединенных Наций широко освещала присутствие суданцев, обманутых компанией Black Shield Security Services и доставленных в Ливию.

Суданские власти в июне арестовали более 100 граждан, которые должны были отправиться в Ливию для участия в боевых действиях.

Государственное информационное агентство SUNA приводит слова представителя сил быстрого реагирования бригадного генерала Джамаля Джумаа, который заявил, что «объединенные силы безопасности задержали 122 преступника, в том числе восемь детей, которые собирались сражаться в качестве наемников в Ливии».

SUNA опубликовала видеозапись, на которой десятки молодых людей сидят на земле в окружении вооруженных суданских солдат.

В докладе ООН в прошлом году говорилось, что тысячи суданских ополченцев были размещены в восточном ливийском городе Бенгази.

Военизированные формирования суданцев были развернуты для защиты нефтяной инфраструктуры, в то время как основные силы Хафтара продолжали свою атаку на Триполи.

Напомним, что Организация Объединенных Наций и правозащитные организации обвиняют ОАЭ - главного покровителя Хафтара, наряду с Египтом и Россией, в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия и наемников для самозваной Ливийской национальной армии (ЛНА).

В отчете ООН в октябре прошлого года говорилось, что тысячи суданцев воевали на стороне ЛНА против сил правительства национального согласия (ПНС).