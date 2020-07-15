В Тунисе блогершу приговорили к полгоду тюрьмы за оскорбление Корана

Во вторник суд в Тунисе приговорил блогершу к шести месяцам тюремного заключения за то, что она создала и запостила пародию на аяты Священного Корана.

Амна аль-Шарки, 27 лет, попала в центр скандала в начале этого года после написания поддельного «стиха Корана» о коронавирусе.

Краткий текст, опубликованный Аль-Шарки в Facebook, был написан в стиле свитков мусульманского Священного Писания.

Она была арестована в начале мая после получения угроз убийством и обвинений в осквернении Корана.

Во вторник тунисский суд приговорил Шарки к шести месяцам лишения свободы по обвинению в разжигании межрелигиозной ненависти. Она также была оштрафована на 2000 тунисских динаров (650 долларов) за подрыв религиозных ритуалов.

Адвокаты блогерши заявили, что обжалуют это решение.

Шарки настаивала, что она не намеревалась никого обидеть или «исказить» Коран, подчеркнув, что этот стих не содержит слов «Бог» или «религия».