Туркменистан: коронавируса нет, но всем надо носить маски «от пыли»

Власти Туркменистана в понедельник рекомендовали гражданам носить медицинские маски из-за «пыли», хотя правительство по-прежнему настаивает на том, что в стране нет коронавируса.

Объявление было сделано после того, как делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в центральноазиатскую страну на прошлой неделе для 10-дневной миссии по изучению ответа на пандемию.

Туркменистан является одной из немногих стран, которые еще не объявили о случаях коронавируса.

В заявлении, опубликованном государственным информационным агентством, министерство здравоохранения рекомендовало людям носить маски из-за «высокой концентрации пыли» в воздухе.

«Настоятельно рекомендуется, чтобы все использовали средства индивидуальной защиты для защиты верхних дыхательных путей», - сказали в министерстве.

Власти также просят граждан страны держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Правда, такому физическому дистанцированию не дали никаких объяснений — пылью это не объяснишь, а ничего другого видимо не смогли придумать.

Чиновники также попросили туркмен не стоять слишком близко к кондиционерам после проведенного времени на улице, где летняя температура регулярно превышают 40 градусов по Цельсию.

Водители общественного транспорта и служб такси впервые в понедельник надели маски, когда прибыла делегация ВОЗ.

Ранее было замечено, что полиция отговаривала граждан от ношения масок. Их не носили также на массовых правительственных мероприятиях, проводившихся в последние месяцы, причем в некоторых мероприятиях участвовали тысячи человек.

В июне ВОЗ начала рекомендовать маски для общественного транспорта и других ситуаций, где физическое дистанцирование невозможно.

В прошлом месяце министерство иностранных дел Туркменистана назвало "поддельными новостями" предупреждение посольства США для американских граждан о потенциальных случаях коронавируса в стране.